米其林一星LONGTAIL邀MASA雙主廚客座 一夜限定塔可派對
▲連續4年獲米其林一星肯定的LONGTAIL迎接五週年慶，林明健主廚邀「MASA」墨西哥Tacos專賣店兩位主廚好友Chef Long及王一山，於8/26晚間客座快閃，打造一夜限定的LONGTAIL X MASA Tacos Night。（圖／LONGTAIL提供）
自2018～2021年連續4年獲得米其林一星肯定的LONGTAIL，8月迎來五週年慶，林明健主廚Chef Kin特邀自己私藏愛店「MASA」墨西哥Tacos專賣店，兩位主廚好友Chef Long及王一山，於8/26晚間客座快閃，三人聯乘打造一夜限定的LONGTAIL X MASA Tacos Night塔可派對，將巧手獻上五款前所未見的墨西哥塔可口味，即起展開預訂。
位於台北市敦南商圈的LONGTAIL，由主廚兼經營者林明健於2017年8月打造，LONGTAIL意為台灣特有種藍鵲及東南亞的長尾船，寓意林明健運用各式在地食材入菜，不僅展現台灣豐饒之美，也融入遊歷亞洲各地的旅遊經歷及生活體驗，展現出蘊含國際視野的異國風味，自2018～2021年連續四年獲得米其林一星肯定。 MASA由新派居酒屋「山男」創辦人兼主廚王一山，及Le Blanc創辦人兼主廚、同時也是Salt & Stone主廚Chef Long，於2020年共同打造的墨西哥手工Taco專賣店，主打使用台灣「十甲有機農場」栽種、與墨西哥玉米同為馬齒種的「明豐三號」玉米，經鹼法烹製、攪碎後製成玉米麵糰（masa），乾燥後再打成玉米麵粉，混合水並揉入豬油製成麵糰後，壓成新鮮濃香、富厚軟嚼勁的圓形玉米餅（Tortilla）。再經兩人巧手煎烤或油炸，跨界混搭燉煮肉類蛋白質與酸香墨西哥辣椒、搭配濃郁起司、酸奶等創意風味。 ▲LONGTAIL X MASA Tacos Night快閃限定套餐。（圖／LONGTAIL提供）
輕鬆用餐氛圍與平易近人的價格，MASA一開幕即成為人氣名店，連星級主廚林明健也成為店內常客。旨在運用在地食材及融入多國料理創意的概念，讓經營餐廳的雙方三人一拍即合，更決定攜手打造8/26快閃「LONGTAIL X MASA Tacos Night」，以嘉年華般的歡樂美味來慶祝LONGTAIL五週年。
MASA將以前所未見的三款口味墨西哥玉米餅，呼應LONGTAIL多國跨界料理的風格，「墨西哥風味油封鴨塔可餅」，佐墨西哥煙燻辣椒醬及酸奶；酸辣清爽的「韓式泡菜豬肉塔可餅」；還有單點的油炸「鮮蝦塔可餅」，宛如月亮蝦餅般搭佐墨西哥風味雞尾酒醬。林明健主廚則設計二款令人期待的塔可餅、前菜、配菜及甜點，共演奔放熱情的滋味；LONGTAIL調酒師也將以墨西哥米漿（Horchata）為發想，設計出奶香滑順、洋溢肉桂香氣的搭餐調酒。
「LONGTAIL X MASA Tacos Night」含一道前菜、三款塔可餅、 一款配菜、一道甜點及一杯調酒，套餐售價NT$1,980＋10%。如果覺得不過癮，還提供兩款單點塔可餅及調酒可加點。
全台唯一摘下《2018台北米其林指南》酒店評鑑最高等級「5棟紅房（5 Red Pavilions）」最高評等的酒店，並獲頒《富比士旅遊指南》五星評鑑最高殊榮的台北文華東方酒店，近期推出「米其林雙星食尚之旅」三天兩夜住房專案。即日起至9月15日止，入住兩晚除可享文華東方豪華住宿體驗，還能品賞米其林星級美饌，包含「雅閣」主廚張國邦特製雙人經典粵餐，品嚐「黃湯白玉星斑柳」、「豉汁百合炒龍蝦球」、「六頭鮑魚伴海參」等拿手好菜；及以豪華轎車接送至米其林一星「大腕燒肉專門店」，大啖和牛燒肉雙人晚間經典套餐。每天限量推出，房價自30,000元起外加15.5%服務費與稅金。 ▲左起：Chef Kin、Chef Long，兩人原本就是好朋友。（圖／LONGTAIL 提供） ▲大腕燒肉專門店雙人套餐，美國和牛牛小排等主菜四選一。（圖／台北文華東方酒店提供） ▲雅閣中餐廳主廚張國邦精心炮製雙人套餐，盡享黃湯白玉星斑柳等多道粵式美饌。（圖／台北文華東方酒店提供） ▲台北文華東方酒店推出「米其林雙星食尚之旅」住房專案。（圖／台北文華東方酒店提供）