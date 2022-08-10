好市多壽司「鋪滿鮭魚鮮蝦」！他一咬震驚：裡面還包滿料
知名美式賣場好市多（Costco）裡頭販賣的美食量多又便宜，CP值相當高，近日就有一名網友在好市多拿了一盒沒看過的壽司，只見上頭鋪滿鮭魚、鮮蝦及鮭魚卵，而底下白飯裡竟還包著餡料，讓她驚喜直呼：「一口塞整個超滿足的！」
該名網友昨（9）日在臉書「 Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示在好市看到鮭魚鮮蝦壽司，在賣場拿的時候沒注意，單純以為是白飯而已，沒想到一吃發現裡頭竟然有包餡料，「一口塞整個超滿足的，老公吃鮭魚我吃蝦，食材很鮮甜，推推！」
貼文一出，網友紛紛留言，「必須買一下」、「又要找時間去好市多了」、「好像不錯⋯明天來去拿一盒回家吃吃看」、「很划算欸，從上面看以為都只有白飯」、「原來裡面有驚喜」、「原來他裡面有包耶」、「生魚片＋花壽司的概念」、「必須買一下」。
也有買過的網友狂讚，「內餡十分飽滿，鮮蝦跟鮭魚都很新鮮」、「這款真的好吃，今天才吃的」、「這組合好吃物超所值，週六提前過父親節也有買一盒」、「我們上週日也買一盒當午餐，跟老公兩人吃真的好吃又好飽」、「買二次了，而且花壽司會各翻倒一顆讓顧客看內餡喔」、「這個可以，買的時候也是以為下面是握壽司白飯，沒想到是花壽司」，不過也有網友直言，「沒有鮭魚卵我一定超愛」、「要是旁邊不是搭配鮭魚卵就好」。（編輯：賴禹妡）