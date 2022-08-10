水果熱量曝光！低熱量黑馬是「它」　營養師：甜不一定高

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1. 百香果：夏季盛產的水果中，百香果是冰涼飲料中的百搭配角，每100公克，有64大卡，碳水化合物有11.2公克，膳食纖維有5.3公克，挑選時可以找外皮顏色深的更好吃，加在生菜上做為沙拉醬也很清爽美味。
2. 火龍果：減脂的朋友常會吃的火龍果，紅肉的火龍果，每100公克，50大卡。碳水化合物有12.3公克，膳食纖維有1.3公克，火龍果含花青素、鈣磷鐵等礦物質、及高量水溶性膳食纖維，營養價值高。
3. 荔枝：夏天盛產的水果，還有歷史上有名的楊貴妃愛吃的荔枝，每100公克，68大卡。碳水化合物有17.3公克，膳食纖維有0.8公克以水果來說，熱量不算低，吃的時候一定要注意份量喔！
4. 芒果：夏天的水果怎麼能少了芒果，以常見的愛文芒果來說，每100公克，42大卡。碳水化合物有11公克，膳食纖維有0.9公克，熱量是不是比想像的低一些呢？
5. 西瓜：被稱為「夏季瓜果之王」，西瓜香甜多汁 ，水分含量佔西瓜整體約94%，不含脂肪和膽固醇，消暑解渴紅色西瓜平均，每100公克，33大卡。碳水化合物有8公克，膳食纖維有0.3公克而且還含有許多人體所需的營養素。西瓜的熱量，是不是令很多人很意外呢，因為覺得西瓜肉多汁甜，熱量一定很高。西瓜被誤會了很久，大家以為西瓜很甜熱量應該很高，結果竟然還比大家以為比較不甜的火龍果熱量還低。所以從這些水果中可以看出，愈甜的水果，不一定熱量愈高喔！
另外余朱青也提醒，現在的人養生，尤其是減脂期的朋友，對熱量攝取更是計較，有些人會選吃起來比較不甜的水果、以為熱量較低，其實不一定，一片很甜的芭樂，跟一片比較不甜的芭樂相比，熱量不會差太多，甜不甜只是嘴裡的感覺，與熱量並非一定成正比。最重要的還是攝取的份量，如果攝取過量，將會影響體重、血糖或血脂，所以要適量攝取，一般健康的人每天2～4份水果，每一份大約一般飯碗8分滿為佳。如果有在控制體重，或是糖尿病的朋友，就要更加控制份量及水果的選擇。（編輯：陳珮瑜）
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