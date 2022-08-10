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水果熱量曝光！低熱量黑馬是「它」　營養師：甜不一定高

▲台灣是水果王國，尤其夏季盛產水果量大，余朱青營養師就分享該怎麼挑選夏季水果，才不會熱量過高。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲台灣是水果王國，尤其夏季盛產水果量大，余朱青營養師就分享該怎麼挑選夏季水果，才不會熱量過高。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-10 15:27:19

台灣是水果王國，成熟的種植培育技術讓民眾一年四季都可以吃到各種鮮甜又多汁的水果，而每到夏季就是大家最愛吃水果的季節，不過營養師余朱青就特別提醒，大家在開心吃水果時，也要留意避免攝取過多熱量，現在就來看看13種夏季常見水果熱量的排行榜，令人意外的是，「這一款」水果竟然是低熱量水果中的大黑馬！

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在余朱青營養師整理的13款夏季水果中，她特別推薦5款高營養水果：

▲營養師余朱青分析台灣夏季常見的13款水果，並分析其熱量等等。（圖／取自余朱青臉書）
▲營養師余朱青分析台灣夏季常見的13款水果，並分析其熱量等等。（圖／取自余朱青臉書）
1. 百香果：夏季盛產的水果中，百香果是冰涼飲料中的百搭配角，每100公克，有64大卡，碳水化合物有11.2公克，膳食纖維有5.3公克，挑選時可以找外皮顏色深的更好吃，加在生菜上做為沙拉醬也很清爽美味。

2. 火龍果：減脂的朋友常會吃的火龍果，紅肉的火龍果，每100公克，50大卡。碳水化合物有12.3公克，膳食纖維有1.3公克，火龍果含花青素、鈣磷鐵等礦物質、及高量水溶性膳食纖維，營養價值高。

3. 荔枝：夏天盛產的水果，還有歷史上有名的楊貴妃愛吃的荔枝，每100公克，68大卡。碳水化合物有17.3公克，膳食纖維有0.8公克以水果來說，熱量不算低，吃的時候一定要注意份量喔！

4. 芒果：夏天的水果怎麼能少了芒果，以常見的愛文芒果來說，每100公克，42大卡。碳水化合物有11公克，膳食纖維有0.9公克，熱量是不是比想像的低一些呢？

5. 西瓜：被稱為「夏季瓜果之王」，西瓜香甜多汁 ，水分含量佔西瓜整體約94%，不含脂肪和膽固醇，消暑解渴紅色西瓜平均，每100公克，33大卡。碳水化合物有8公克，膳食纖維有0.3公克而且還含有許多人體所需的營養素。西瓜的熱量，是不是令很多人很意外呢，因為覺得西瓜肉多汁甜，熱量一定很高。西瓜被誤會了很久，大家以為西瓜很甜熱量應該很高，結果竟然還比大家以為比較不甜的火龍果熱量還低。所以從這些水果中可以看出，愈甜的水果，不一定熱量愈高喔

▲西瓜雖然多汁又香甜，但是水分含量極高，是13款水果中熱量最低的水果。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲西瓜雖然多汁又香甜，但是水分含量極高，是13款水果中熱量最低的水果。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
另外余朱青也提醒，現在的人養生，尤其是減脂期的朋友，對熱量攝取更是計較，有些人會選吃起來比較不甜的水果、以為熱量較低，其實不一定，一片很甜的芭樂，跟一片比較不甜的芭樂相比，熱量不會差太多，甜不甜只是嘴裡的感覺，與熱量並非一定成正比。最重要的還是攝取的份量，如果攝取過量，將會影響體重、血糖或血脂，所以要適量攝取，一般健康的人每天2～4份水果，每一份大約一般飯碗8分滿為佳。如果有在控制體重，或是糖尿病的朋友，就要更加控制份量及水果的選擇。（編輯：陳珮瑜）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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