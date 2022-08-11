吃豬肉「咬到硬物」以為骨頭！她吐出一看秒嚇瘋：是牙齒
「吃豬肉可以吃到牙齒⋯」一名女網友近日在網路上抱怨，她在吃豬肉時咬到一塊硬物，吐出來發現居然是牙齒，讓她看了超崩潰，貼文曝光後，卻不少網友反喊正常，直言：「嘴邊肉很正常，沒處理好就會這樣，不小心把小牙跟肉一起拔下來了。」
該名網友昨（10）日在臉書「爆廢公社」中貼文，她表示吃豬肉突然咬到一塊硬物，原以為是骨頭，吐出來才發現是牙齒，讓她崩潰到不行，嚇喊：「真的太噁心了，原本以為咬到骨頭，吐出來整個傻眼到爆啊！噁心！」
貼文一出，網友紛紛留言，「我也在湯裡喝過牙齒」、「天阿，你牙齒沒事吧？真的是很糟糕的體驗」、「我以前吃大腸包小腸也吃過牙齒」、「你要不要報警，我都覺得那不是豬的」、「吃到牙齒還好，最恐怖是吃到蛀牙的牙齒」。
不過，多數網友都秒喊正常，「嘴邊肉很正常，沒處理好就會這樣，不小心把小牙跟肉一起拔下來了」、「這不是人的牙齒，人的牙根是整根直直的，並不是像你照片這種的」、「有時候吃豬肉真的會吃到牙齒，就只能默默丟掉這樣」、「正常啦！有些麵店骨仔肉會用豬頭肉，有時連牙齦也有」、「就⋯感官差⋯但就跟骨頭意思一樣，只是會倒胃口」、「豬頭肉本就有可能，不用大驚小怪」。（編輯：賴禹妡）