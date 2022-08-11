中秋烤肉全聯攜手胡同燒肉！5款好肉全包　預購滿千88折

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喜歡海鮮的朋友，就不能錯過嚴選最大規格的「宜蘭特選帶卵香魚」，以及可嚐到滿滿海味的「特級鮮凍大白蝦」，想要奢華一點的烤肉單品，主推「北海道日本A5和牛」，肉質鮮嫩、肥而不膩，粉紅色肉質覆蓋雪白油花，堪稱日本和牛中夢幻逸品，在家就能享受高級餐廳料理，今年中秋烤肉全聯一次可享受到各國鮮美食材。
全聯表示，8/19~9/1 「PXGo!全聯線上購」中秋預購最後倒數，名店月餅禮盒、開趴海陸饗宴，門市有的線上通通買得到，選擇線上購一指下單超輕鬆，再享獨家加碼滿千88折，有送禮、烤肉需求千萬別錯過。
而喜歡烤肉的朋友也不能錯過王品集團旗下3大燒肉品牌「Oh my!原燒、肉次方、最肉」推出7款燒肉禮盒，最便宜雙人套餐只要1,380元起；8/25前不只有早鳥優惠價，預購再折200元、滿額還送氣泡酒；達成任務，再抽100名粉絲贈送總價值超過3,000元的套餐券。精品肉舖RÒUST BY T-HAM則開吃A5日本和牛、西班牙伊比利豬等頂級肉肉，打造5款職人級的烤肉饗宴，最實惠的早鳥優惠1,599元起。
精品肉舖RÒUST BY T-HAM今年打造5款職人級的烤肉饗宴，其中經典職人精選手切的牛豬雙拼經典烤肉組好評回歸，由專業的侍肉師選肉、精修並分切為適合燒烤與入口的大小，讓居家烤肉更精緻！RÒU BY T-HAM「職人手切牛豬雙拼烤肉組合」，包含美國Prime等級牛肉、西班牙伊比利豬肉與台灣晶鑽豬，組合成人人喜愛的烤肉拼盤，中秋優惠1,999元。