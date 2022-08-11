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中秋烤肉全聯攜手胡同燒肉！5款好肉全包　預購滿千88折

▲全聯福利中心今年中秋節聯名胡同燒肉，推出「豪華老饕首選燒烤組」，一次就能吃到5款高檔餐廳的精緻肉品，愛烤肉的朋友不能錯過。（圖／全聯提供）
▲全聯福利中心今年中秋節聯名胡同燒肉，推出「豪華老饕首選燒烤組」，一次就能吃到5款高檔餐廳的精緻肉品，愛烤肉的朋友不能錯過。（圖／全聯提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-11 16:21:222022-08-11 16:23:19

明（12）日才中元節，但不少人已經開始想下個月的中秋節要怎麼烤肉了吧！今年中秋節在9月10日新奇六，正好又有3天的連假，熱愛烤肉的朋友又可以「烤好烤滿」了！看準這波商機，全聯福利中心今年強打「天天烤肉，天天欣賞月的美」，乾脆不要出門在家烤最方便，特別與知名的胡同燒肉聯名推出「豪華老饕首選燒烤組」，在家就能烤奢華的北海道日本A5和牛，並也嚴選大規格海鮮「宜蘭特選帶卵香魚」、「特級鮮凍大白蝦」，滿足全家人對烤肉的需要！

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今年全聯中秋節預購從6/10就開跑，將持續到9月1日，首次推出與胡同燒肉聯名的「豪華老饕首選燒烤組」，精選5款優質好肉，如美國肋眼牛排、紐西蘭牛舌等，每組售價1,950元，限量800組。今年再推全聯獨家販售的「桂丁土雞烤肉組合」，本產土雞皮薄、肉質鮮甜、嫩中帶Q，不需過多的調味，也能輕鬆做出健康美味燒肉。

喜歡海鮮的朋友，就不能錯過嚴選最大規格的「宜蘭特選帶卵香魚」，以及可嚐到滿滿海味的「特級鮮凍大白蝦」，想要奢華一點的烤肉單品，主推「北海道日本A5和牛」，肉質鮮嫩、肥而不膩，粉紅色肉質覆蓋雪白油花，堪稱日本和牛中夢幻逸品，在家就能享受高級餐廳料理，今年中秋烤肉全聯一次可享受到各國鮮美食材。

全聯表示，8/19~9/1 「PXGo!全聯線上購」中秋預購最後倒數，名店月餅禮盒、開趴海陸饗宴，門市有的線上通通買得到，選擇線上購一指下單超輕鬆，再享獨家加碼滿千88折，有送禮、烤肉需求千萬別錯過。

▲最肉推美澳日頂級和牛全餐，「重磅和牛燒肉禮盒」限量500組。（圖／王品集團提供）
▲最肉推美澳日頂級和牛全餐，「重磅和牛燒肉禮盒」限量500組。（圖／王品集團提供）
而喜歡烤肉的朋友也不能錯過王品集團旗下3大燒肉品牌「Oh my!原燒、肉次方、最肉」推出7款燒肉禮盒，最便宜雙人套餐只要1,380元起；8/25前不只有早鳥優惠價，預購再折200元、滿額還送氣泡酒；達成任務，再抽100名粉絲贈送總價值超過3,000元的套餐券。精品肉舖RÒUST BY T-HAM則開吃A5日本和牛、西班牙伊比利豬等頂級肉肉，打造5款職人級的烤肉饗宴，最實惠的早鳥優惠1,599元起。

精品肉舖RÒUST BY T-HAM今年打造5款職人級的烤肉饗宴，其中經典職人精選手切的牛豬雙拼經典烤肉組好評回歸，由專業的侍肉師選肉、精修並分切為適合燒烤與入口的大小，讓居家烤肉更精緻！RÒU BY T-HAM「職人手切牛豬雙拼烤肉組合」，包含美國Prime等級牛肉、西班牙伊比利豬肉與台灣晶鑽豬，組合成人人喜愛的烤肉拼盤，中秋優惠1,999元。

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