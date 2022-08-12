柬埔寨「月薪30萬」他衝了！PO起飛照大喊：迎向財富自由

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此外，原PO還分享起飛後的夜景照，以及他聲稱抵達柬埔寨之後下塌的飯店，並解釋「剛到飯店，這是今晚下榻的地方，等等手機幹部會收走，剩下的晚點工作有空檔再回，柬埔寨gogogo。」而且更在貼文裡嗆聲「笑你們不敢去。」
網友們紛紛狠酸「祝福您在蘇州賣鴨蛋的時候也能賺30萬喲」、「人生整個翻轉起來」、「下輩子再回來了」、「「笑你回不來」；但也有人發現這些照片全是網路上抓的，紛紛質疑其真實性「一點都不用心，圖片都網路抓的」、「我笑你根本就沒去，啾咪」、「我都搞不清楚這484反串」、「記得下次拍護照，順便把照片那一頁跟機票一起拍。」
事實上《NOWnews》先前報導「台灣人打卡在柬埔寨！喊『為了生活拚一把』手法全看破」當中就有提到，近期台灣人在柬埔寨打卡的頻率越來越多，甚至強調「為了生活拚一把，為了美好的未來」等標語，引起大家爭議關注，不清楚背後發文者的意義。
但也有行家看破手法，紛紛表示「很多都反串吧？網路隨便挑幾張照片開騙」、「一看就是反串打卡」、「這種反串好玩嗎？政府都在宣導了」、「一堆人大量複製貼上這些文章，如果真的有人看不懂以為真的能過去賺錢，是不是間接讓人受害，我一點也不覺得有好笑，自以為幽默實則無聊當有趣」。
不過，受到柬埔寨議題持續升溫浮上檯面，外交部也不得不重視此問題，不僅航警加強宣導，更一一仔細詢問前往柬埔寨的遊客目的。外交部表示，近來陸續傳出多起國人因受網路高薪廣告誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作之求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由亦遭限制，致使身陷危境、難以對外求助；即使向柬國警方報案，亦可能無法成案而受困當地。 鑒於此類情事層出不窮，呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。（編輯：詹鎰睿）