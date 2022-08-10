台灣人打卡在柬埔寨！喊「為了生活拚一把」　手法全看破

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貼文一出，隨即湧入不少人在底下留言，「好手好腳不賺，要去國外被騙了」、「真心嗎？」、「芭比Q了」、「都沒在看新聞」；另外，PTT八卦板上也有鄉民轉貼許多台灣人在柬埔寨打卡的貼文，表示「一群裝睡叫不醒的人勸說也只是白說，他們就是眼裡只有錢，可以連命都不要」。
但就有行家看破手法，質疑這些文章根本是反串文，認為「很多都反串吧？網路隨便挑幾張照片開騙」、「一看就是反串打卡」、「這種反串好玩嗎？政府都在宣導了」、「一堆人大量複製貼上這些文章，如果真的有人看不懂以為真的能過去賺錢，是不是間接讓人受害，我一點也不覺得有好笑，自以為幽默實則無聊當有趣」。
不過，亦有人猜測「這詐騙集團發的啦」、「假帳號要騙人去的，那麼明顯你看不出來？」、「假帳號吧...講的話都差不多」、「假帳號吧，騙人覺得真的有這個職務」。
據了解，外交部近日不斷呼籲民眾，表示近來陸續傳出多起國人因受網路高薪廣告誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作之求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由亦遭限制，致使身陷危境、難以對外求助；即使向柬國警方報案，亦可能無法成案而受困當地。 鑒於此類情事層出不窮，呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。（編輯：陳雅雲）