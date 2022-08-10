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台灣人打卡在柬埔寨！喊「為了生活拚一把」　手法全看破

▲近日有網友發現，不少台灣人貼文打卡在柬埔寨，甚至在內文表示「為了生活拚一把」等標語，而引來內行看破手法。（示意圖／翻攝自推特）
▲近日有網友發現，不少台灣人貼文打卡在柬埔寨，甚至在內文表示「為了生活拚一把」等標語，而引來內行看破手法。（示意圖／翻攝自推特）

編輯中心/綜合報導

2022-08-10 20:04:36

近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。不過，近日就有網友發現，有許多台灣人貼文打卡在柬埔寨，甚至在內文表示「為了生活拚一把，為了美好的未來」等標語，就有人馬上看破手法，大嘆「無聊當有趣！」

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有網友於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，其貼文打卡地點位在柬埔寨金邊機場，內文提到「為了生活拚一把，為了美好的未來」，甚至備註「他們說上班不能用手機，手機先給他們保管囉」，最後還Hash Tag「為自己加油、努力才有收獲、不偷不搶我驕傲、脫離舒適圈、失魂落魄你不陪東山再起你是誰、謝謝好兄弟推薦介紹、雖然許久沒聯繫上、但待會就會見面了」等字句。

▲臉書上出現打卡在柬埔寨金邊機場的貼文。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
▲臉書上出現打卡在柬埔寨金邊機場的貼文。（圖／翻攝爆廢公社公開版臉書）
貼文一出，隨即湧入不少人在底下留言，「好手好腳不賺，要去國外被騙了」、「真心嗎？」、「芭比Q了」、「都沒在看新聞」；另外，PTT八卦板上也有鄉民轉貼許多台灣人在柬埔寨打卡的貼文，表示「一群裝睡叫不醒的人勸說也只是白說，他們就是眼裡只有錢，可以連命都不要」。

但就有行家看破手法，質疑這些文章根本是反串文，認為「很多都反串吧？網路隨便挑幾張照片開騙」、「一看就是反串打卡」、「這種反串好玩嗎？政府都在宣導了」、「一堆人大量複製貼上這些文章，如果真的有人看不懂以為真的能過去賺錢，是不是間接讓人受害，我一點也不覺得有好笑，自以為幽默實則無聊當有趣」。

不過，亦有人猜測「這詐騙集團發的啦」、「假帳號要騙人去的，那麼明顯你看不出來？」、「假帳號吧...講的話都差不多」、「假帳號吧，騙人覺得真的有這個職務」。

▲柬埔寨詐騙台人徵才事件多，引起台灣人重視。（示意圖／Pixabay）
▲柬埔寨詐騙台人徵才事件多，引起台灣人重視。（示意圖／翻攝Pixabay）
據了解，外交部近日不斷呼籲民眾，表示近來陸續傳出多起國人因受網路高薪廣告誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作之求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由亦遭限制，致使身陷危境、難以對外求助；即使向柬國警方報案，亦可能無法成案而受困當地。 鑒於此類情事層出不窮，呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。（編輯：陳雅雲）

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