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普橘人物／私廚是夢幻職業？「我連大便都在回客人訊息」

▲位於台北士林的「吳謝私廚」，邁入第七個年頭，廣受客人好評，但夢幻的私廚職業背後，亦有不為人知的辛酸。（圖／普橘島提供）
▲位於台北士林的「吳謝私廚」，邁入第七個年頭，廣受客人好評，但夢幻的私廚職業背後，亦有不為人知的辛酸。（圖／普橘島提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-14 09:07:30

來自高雄美濃的客家女孩Jin（吳昇蓉），在台北士林擁有一家私廚工作室，同時也是廚藝教室講師，更身兼全台最狂員工餐廳「普橘島」私廚，多重身份展現客家硬頸精神。即使途中遇到挫敗，也不曾停下腳步，Jin說：「我很清楚我有一個目標在哪裡，在我達到目標之前，我都不會放棄。」而她的目標便是透過飲食讓更多人感受客家文化，除了在私廚套餐藏入客家元素，也透過廚藝課教國外觀光客做客家菜。

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今年35歲的Jin，出社會不久便遠赴澳洲打工2年，因為喜歡做菜、和朋友分享美食，回台北後開了一家「吳謝私廚」，主打無菜單料理，每人1200元左右，營業至今已邁入第七年，成為隱身巷弄間口耳相傳的好滋味。看在別人眼裡，自由自在的私廚是讓人欽羨的職業，不僅工作時間彈性，還能結合興趣。但其實看似順風順水的私廚之路，還是有不為人知的挫敗與心酸。

▲因為喜歡料理、喜歡做菜給朋友吃，Jin從澳洲回台灣後，便在台北開了一家私廚工作室。（圖／Jin提供）
▲因為熱愛料理、喜歡做菜給朋友吃，Jin從澳洲回台灣後，便在台北開了一家私廚工作室。（圖／Jin提供）
位在士林巷子內的「吳謝私廚」，已經是工作室第三個承租處。搬家對私廚來說，是工程相當浩大、且十分傷身傷神的一件事，「因為工作上和生活上的東西全都要整理，而且搬家那段時間，沒辦法營業、沒有收入。」Jin說，當她好不容易搬到第二個承租處，前後花了近半年時間，終於將一切整理打點好，準備開始重啟私廚、外燴工作時，Jin還記得，「那時4月，剛好遇上梅雨季，房子突然開始漏水，我一個人呆在40幾坪空間裡，從客廳一路漏到房間，盆子已經不夠接，連床上都放了鍋子接水。」

那時的Jin恰好處於人生低潮，感情上和當時的交往對象並不順利，而工作也因為搬家緣故毫無收入，在費盡所有心力準備重新營業時，竟遇上重大打擊。漏水那天，她打了通電話請懂修繕的朋友來幫忙，掛上電話後，就躺在沙發上自暴自棄，任憑整間屋子不停滴水。

「朋友一來，就拿掃把柄捅輕鋼架天花板，結果整個水就傾瀉在我頭上。」如此連續劇般的誇張劇情，讓原先呆若木雞的她，一瞬間崩潰大哭。即使是最絕望的時候，她依然沒想過就此中斷私廚之路，也幸好當時的堅持，才留下「吳謝私廚」的美味。折騰好一段時間，終於換到如今的據點，台灣餐飲業這三年來受到疫情重創，慶幸的是私廚不太受到影響，由於一個餐期只接待一組客人，大幅減少群聚風險，詢問度不減反增，也帶動外燴業務。

Jin說，有些朋友很羨慕她做私廚，好像過得很自由，「殊不知我的時間都是客人的，我連大便都在回客人訊息，吃飯、跟貓玩的時候，想的也是菜單。」Jin直白的回答，也坦言最近動了休息的念頭，不過若之後暫停下來，是為了想想如何走更遠，給自己一段時間沈澱，思考怎麼把事情做得更好，像是多設計一些課程、開發客家商品，或是換到更大的空間，便能在店裡加入酒類元素，未來的火花讓人可期。

▲由於一個餐期只接待一組客人，即便這幾年餐飲業受到疫情重擊，私廚、外燴服務並未受到太多影響。（圖／Jin提供）
▲由於一個餐期只接待一組客人，即便這幾年餐飲業受到疫情重擊，私廚、外燴服務並未受到太多影響。（圖／Jin提供）

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