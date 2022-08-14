米其林一星「雅閣」中秋月餅官方賣光！只剩這裡還搶得到
今年中秋節月餅禮盒大戰打得火熱，台北文華東方酒店每年推出的精緻唯美包裝手工月餅，總會引起搶購熱潮，尤其米其林一星主廚雅閣中餐廳張國邦主廚製作的港式奶黃月餅，更是大家鎖定的目標。今年預購時間還沒結束，官網就已顯示「雅閣手工奶黃月餅禮盒」、「廣式月餅禮盒」全數銷售完畢。《NOWnews今日新聞》記者幫向隅的粉絲查到，在今年獨家初登場的「新光三越skm online」上還有貨可以預購！被盛讚今年最美月餅的孔雀雕花創意巧克力月餅，也都還買得到。
台北文華東方酒店雅閣中餐廳，自2018-2021年連續四年榮獲《台北台中米其林指南》米其林一星殊榮，由來自香港、專精於精緻粵菜料理的張國邦主廚領軍掌杓。他精選台灣在地時令食材，揮灑近25年的紮實廚藝經驗，以精湛細緻的手藝掌握經典粵菜的精髓，呈現清新優雅的食藝美學。
米其林星級「雅閣手工奶黃月餅禮盒」，由張國邦主廚與廚藝團隊秉承傳統繁複做法，完全純手工自製，以鮮奶油、牛油、雞蛋等獨家配方製成的奶黃內餡，包入恪遵傳統製程打造的餅皮麵糰。製作工序繁複，烘烤火候及時間掌控更需精準到位，才能成就餅皮香酥、內餡綿密、色澤金黃、風味濃郁的奶黃月餅。每一顆可是需費時兩天來製作。
還有深受大家喜愛的經典「廣式月餅禮盒」，在人氣「蓮蓉蛋黃」風味外， 今年特別打造「柚香脆梅」和「烏龍杏桃」兩款創新口味，口感綿密滑順、風味層次豐富且甜而不膩，頰齒留香。
今年兩款禮盒設計都以嚮往旅遊為主軸，精心設計成可重複利用的旅行箱造型收納禮盒，結合酒店專屬扇子的蝴蝶翩舞圖騰，完美呈現幸福美好、吉祥富貴的意象。也推出單顆入的禮盒，月餅吃完後，禮盒都可以當作珠寶盒收納首飾使用，難怪早鳥預購期限都還沒到，就已全數銷售完畢，一盒難求。
雖然台北文華東方酒店的官網早已顯示「雅閣手工奶黃月餅禮盒」、「廣式月餅禮盒」全數銷售完畢。但《NOWnews今日新聞》記者幫向隅的粉絲查到，在今年與其獨家合作初登場的「新光三越skm online」上，米其林星級「雅閣手工奶黃月餅禮盒」尚有庫存還可以預購，大家可不要再錯過。
另外被譽為今年最美的「創意巧克力月餅」，由超過20年紮實烘焙經驗的行政西點主廚趙崇曦Kevin Chiu發揮巧思，嚴選寶島優質在地食材，揉合中式甜品的元素精心設計出三款口味，以台灣紫米酒釀製成白巧克力甘納許的「紫米桂花酒釀」、濃郁黑巧克力甘納許襯托「黑糖桂圓紅棗」及苦甜黑巧克力甘納許夾入「芝麻松子果仁糖」，打造香醇馥郁、優雅順口的精品級月餅。
禮盒設計以酒店歐式建築美學為意象，從盒身、提袋皆以橘色搭配白色展現優雅質感，盒內鑲有雷射雕刻的酒店大廳孔雀彩繪玻璃雕花，打開禮盒彷若推開台北文華東方酒店的大門，美出新高度，華麗又充滿巧思的設計，讓不少女生看了都想尖叫，當作收納盒珍藏也很合適，而且現在都還有貨可以買得到。