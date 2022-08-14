不只放冰箱！達人分享香蕉「新吃法」：夏天消暑還更香甜
每年夏天是香蕉的產季，加上它富含營養價值又容易購得，廣受許多大小民眾的喜愛，不過你知道香蕉除了直接吃，還能怎麼做才會更美味嗎？日本一香蕉官方帳號就教大家夏天怎麼吃香蕉，既可預防中暑，還可以昇華香蕉的風味！
根據外媒報導，日本香蕉販售商「香蕉王Kanjukuoh」日前在官方推特指出，面對炎炎夏日，不只需要定時補充水分，也可以多吃香蕉，因為香蕉含有大量的鉀和鎂，還有維他命B群、C群、食物纖維等，除了幫助消化，也能預防中暑與熱衰竭。同時官方推特也分享，吃香蕉前可以先將香蕉放在冰箱冷藏後，再切片「撒上鹽巴」，就會發現鹹味可以提升香蕉本身的香甜，因此吃下去不只消暑，還會覺得更加好吃！
另外還有升級吃法，就是將香蕉與鹽巴製作成「鹽優格香蕉」，只要將250克左右的優格加入1/4茶匙的鹽巴，再將香蕉切成1公分的厚度，攪拌再一起或是直接將香蕉沾上加鹽優格，會使得優格品嚐起來格外爽口，還會昇華優格的香氣，非常適合預防夏季疲勞、中暑或是食慾不振時的清涼小點心。
網友紛紛表示：「出乎意料的好」、「很好吃欸」、「放進嘴裡的瞬間有一股鹹味，但卻是出奇的爽口」、「很有趣，下次來試試看」。（編輯：陳珮瑜）