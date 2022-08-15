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正妹YouTuber芒果終於回歸！消失2年原因曝　粉絲超感動

▲來自韓國的「芒果」過去來台居住學習中文，同時經營Youtube頻道，不過從2019年12月底起，她的頻道就沒有新影片上架，昨（14）日終於再度更新。（圖／芒果IG）
▲來自韓國的「芒果」過去來台居住學習中文，同時經營Youtube頻道，不過從2019年12月底起，她的頻道就沒有新影片上架，昨（14）日終於再度更新。（圖／芒果IG）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 10:17:15

近年來YouTuber如雨後春筍般冒出，其中不乏有許多來自國外的網紅，分享來台的生活記錄影片，廣受不少觀眾喜愛，其中來自韓國的「芒果」過去來台居住學習中文，同時經營Youtube頻道，短時間就斬獲22萬訂閱人數，不過從2019年12月底起，她的頻道就沒有新影片上架，昨（14）日她終於再度更新，回歸消息讓粉絲們嗨翻。

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芒果14日在YouTube頻道上傳標題為「芒果回歸了」的影片，她表示，2年前自己因私事一定要回到韓國，不過回去後疫情就大爆發，無法立即返回台灣的情況下，只能轉換跑道，目前也有新的職業；至於過去許多人猜測她是否因結婚、生小孩才離開台灣，她則大力澄清「這些不是我回韓國的理由」。

▲芒果自然不做作的性格圈粉無數粉絲。（圖／翻攝芒果IG）
▲芒果表示，2年前因私事一定要回到韓國，不過回去後疫情就大爆發，無法立即返回台灣的情況下，只能轉換跑道，目前也有新的職業。（圖／翻攝芒果IG）
芒果提到，這次選擇再次回到YouTube，主要是看完留言後，發現仍有許多人對自己在韓國的生活感興趣，於是鼓起勇氣回歸，未來在韓國的日常片會陸續上傳，影片形式和過去在台灣也不會有太大差別。種種消息釋出後，網友也湧入留言「終於回來了～好想念芒果」、「等了芒果2年沒白等」、「看到芒果在韓國過得這麼開心，就放心了」、「期待芒果多拍影片」、「很久不見的影片通知！竟然真的跳出來了，我還以為我看錯了」。

事實上，日前《NOWnews》才報導「來台韓國女YouTuber誰最美？金針菇奪第3　冠軍香爆粉絲」，其中網友們就認為，「芒果」是「最香的韓國YouTuber」，紛紛大讚「芒果一定要推爆的」、「我只服芒果」；芒果本人在5月28日時，也有在個人IG無預警預告即將回歸，如今終於重返YouTube，讓粉絲更加期待未來發展。（編輯：張志浩）


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