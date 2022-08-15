自助餐哪道最坑？內行夾「暗黑2菜」全中招：有錢人才吃
自助餐因方便且快速，以及能夠自由挑選菜色等特點，受到不少民眾喜愛，但自助餐的計價方式一直以來都備受討論。昨（14）日有網友抱怨到自助餐店夾了4道菜，結帳時卻被收130元，氣得直呼「自助餐現在是不是詐騙集團？」而引來行家點名2道菜最坑。
原PO於PTT八卦板上指出，最近他前往自助餐消費，卻發現價格亂漲一通，他當日夾了炒冬粉、麻婆豆腐、兩塊小魚塊和一顆蛋，結帳時卻要價130元，讓他嚇得詢問「這點菜要130？」店家趕緊回應是因食材成本上漲，但最後卻狠嗆他「吃米不知道米價」，讓原PO氣炸直呼「自助餐現在是不是詐騙集團？」
貼文一出，隨即引起鄉民熱議，「口袋深的才敢夾自助餐」、「你要選阿嬤等級的結帳，通常比較便宜」、「自助餐都老闆按心情喊的，給你參考」、「只會去那種有主菜價目表的要工作人員幫忙夾菜」、「有錢人才吃自助餐」。
就有內行點出「魚」或「其餘海鮮類」最容易被坑，直言「敢夾小魚塊這種就是要有心理準備」、「魚價難測，真的別亂夾」、「原來真的有人敢在自助餐買魚」、「魚真的要小心」、「海鮮最好坑的，海魚、魷魚、蛤蠣都中過」
但也有人緩頰，認為「拍照才知道店家是否過分」、「沒啊，我家中和這邊依然很平價」、「沒照片不好說，但如果是白帶魚，那真的本來就貴」。（編輯：陳雅雲）