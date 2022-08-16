燒肉ChaCha「個人燒烤」280元起 免費升級自助吧吃到飽
台灣人愛吃燒肉，燒肉市場一年商機高達90億元，加上中秋節即將到來，且近年單身議題討論熱烈，馬辣餐飲集團宣布進軍個人燒肉市場，在西門商圈開設全新品牌「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」首店，共有16款套餐、74項單點菜色，主打「雙倍肉量」個人最低280元開烤，高檔的話則有免千元爽吃世界三大和牛，慶祝開幕期間，即日起再享自助吧免費升級吃到飽。
位於西門萬年大樓對面的「燒肉Cha Cha」，環境以木質色調為主，充滿日式溫馨氛圍，一人獨自前去吃燒肉不尷尬，店內設有單人客席區，另有2至4人桌可供團體聚餐。菜單共有16款套餐、74項單點菜色，可自由組合或加購。
其中最便宜的個人燒肉套餐「究好豚梅花」是280元，內含4種肉品，包括豬梅花100克，以及豬五花、去骨土雞腿、椒鹽雞軟骨各50克，主餐份量約250克左右，業者表示和外界相比是「雙倍肉量」；套餐另附小缽、漬物、沙拉、湯品、食事各1份。最高檔的套餐則是「世界三大和牛盛合」950元，集結日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜。
即日起慶祝試營運，當月壽星提前至少1天訂位並主動告知參與壽星活動，公開打卡就送「北海道生食級干貝」。用餐當天到「燒肉ChaCha」Google商家給予五星評價，免費升級自助吧無限暢飲、暢食（原價每人59元）。
而在香港暴紅的「迷你烤爐燒肉便當」，號稱可以隨時獨享無煙燒肉樂趣，在網路上引起熱論。台灣爆炒石頭火鍋「石研室」攜手南投野奢露營「峇嵐杉丘」，打造最強「杉中寶盒」，提供主廚特製日月潭紅玉紅茶釜飯，首發搭配牛五花、日本和牛隨時開烤。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！