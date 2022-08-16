中國女Coser穿和服被逮捕！改口道歉後　微博文一夕消失

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該名女網友難過又失望，認為自己很愛國家，也喜歡多元文化，也相信著人民公安，「如果這條（貼文）掛了，我也不意外，只能說真的很失望，原來我從來都沒有穿衣自由、言論自由。」此事件更引起中國網友關注，紛紛力挺原PO的處境，均認為公安強詞奪理、太過誇張。
就連胡錫進都忍不住發文抱屈，「中國開放的城市裡不應該容不下一身和服，大家都知道法律上是沒有這種規定的。」他也知道目前中日的關係緊張，才會讓和服成為很多中國人眼中刺眼的符號象徵，但他也勸想穿和服民眾，一定要注意周圍環境，盡量避免讓自己成為不必要的爭議中心，「尊重多數人的感受，這總不是錯的」。
怎料，該名女Coser卻突然在微博發出道歉文，並希望大家能夠理性看待，「我知道事情發展到現在，我有很大的責任，給大家添麻煩了真的對不起。」更令人弔詭的是，她最後強調「熱烈慶祝日本戰敗投降77週年」、「不管甚麼原因，今天的我們有必要也有責任去維護來之不易的勝利，我們要牢記使命，繼承傳統，讓我們的祖國更加強大，讓我們的人民永遠都能生活在和平安定的世界之中。」目前經查該女子微博後發現，所有貼文通通消失，僅留下空白的介面帳號。（編輯：詹鎰睿）