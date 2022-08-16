COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中國女Coser穿和服被逮捕！改口道歉後　微博文一夕消失

▲有中國女子因穿著和服，遭公安強制拉回警局教育。（示意圖／Pixabay）
▲有中國女子因穿著和服，遭公安強制拉回警局教育。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-16 16:24:45

中國日前曾發生一起女Coser因穿著和服，結果遭到公安強拉撕毀逮捕的事件，引發網友撻伐和批評，就連中國官煤《環球時報》前總編輯胡錫進都看不下去，發文力挺女Coser。沒想到這位女生竟然道歉了，更希望大家理性看待，而更讓人害怕的是，女生的微博貼文通通都消失，也引起網友們諸多聯想。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews》先前報導「『穿和服上街』遭當街攔查！公安撕衣咆哮：穿漢服就沒事」就提到，事情發生在8/10，一名女網友在微博上控訴，說她穿和服準備參加活動，並在大街上拍照，結果卻遭到公安攔查，痛斥「如果妳穿漢服來，我絕對不會這樣說，對吧！但是妳穿和服，作為一個中國人來說，妳是中國人。」隨後衣服被撕爛，並強制帶回警局處罰。

該名女網友難過又失望，認為自己很愛國家，也喜歡多元文化，也相信著人民公安，「如果這條（貼文）掛了，我也不意外，只能說真的很失望，原來我從來都沒有穿衣自由、言論自由。」此事件更引起中國網友關注，紛紛力挺原PO的處境，均認為公安強詞奪理、太過誇張。

▲有中國女子因穿著和服，遭公安強制拉回警局教育。（圖／微博）
▲該名女Coser發文道歉完之後，微博所有貼文通通消失，令人感到懷疑。（圖／微博）
就連胡錫進都忍不住發文抱屈，「中國開放的城市裡不應該容不下一身和服，大家都知道法律上是沒有這種規定的。」他也知道目前中日的關係緊張，才會讓和服成為很多中國人眼中刺眼的符號象徵，但他也勸想穿和服民眾，一定要注意周圍環境，盡量避免讓自己成為不必要的爭議中心，「尊重多數人的感受，這總不是錯的」。

怎料，該名女Coser卻突然在微博發出道歉文，並希望大家能夠理性看待，「我知道事情發展到現在，我有很大的責任，給大家添麻煩了真的對不起。」更令人弔詭的是，她最後強調「熱烈慶祝日本戰敗投降77週年」、「不管甚麼原因，今天的我們有必要也有責任去維護來之不易的勝利，我們要牢記使命，繼承傳統，讓我們的祖國更加強大，讓我們的人民永遠都能生活在和平安定的世界之中。」目前經查該女子微博後發現，所有貼文通通消失，僅留下空白的介面帳號。（編輯：詹鎰睿）

▲有中國女子因穿著和服，遭公安強制拉回警局教育。（圖／微博）
▲中國網友們轉貼該女子的抱怨文，引起中國Coser圈熱議。（圖／微博）

「穿和服上街」遭當街攔查！公安撕衣咆哮：穿漢服就沒事

甜心女偶像和服不穿好！H級內在美「直接大外露」

員工旅遊去日本！他質疑老闆心機　網卻酸：搶到再說

樂天女孩「超萌狐狸舞」紅回日本！日網暴動：想去台灣了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀