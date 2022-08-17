限3天！身分證「中1碼」九初脆皮煎餃只要9元：一咬爆汁

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延伸每個人餐桌上的家常美味，「九初」主打脆皮煎餃、水餃、麵食、湯包、湯品、秘製漢方滷味、涼拌小 菜、回甘飲品等家常料理，餃子選用新鮮直送的溫體豬肉，搭配友善農耕的契作信義鄉高麗菜，以恰到好處的比例內餡包入 1.65 公釐薄的麵皮中，飽滿圓潤的煎餃以文火漫煎 4 分鐘，一口咬下酥脆外皮馬上爆汁。
以帶骨牛小排與軟嫩的老饕牛頰肉，將經典醬燒牛肉麵升級成雙拼肉感，淋上熬煮 6 小時煮入各種蔬果鮮甜的精華高湯，香嫩好吃；建議再搭配漢方與辛香料滷製而成的秘製滷味，是國人相當熱愛的麵食標配。
「九初」8/17 至 8/26 展開試營運，8/17～8/19 首三日，首三日身分證對中1碼「9」，或是民國出生年月日數字中有「9」，即可享招牌「流心脆皮煎餃」， 一份只要 9 元（原價 85 元，下殺 1 折優惠），每日中午 11 點及下午 17 點各時段限量 50 份，將於門店依序排隊發放號碼牌，憑號碼牌每人可購買乙份，而且口味還可以任選；8/20～8/22 則推出第「流心脆皮煎餃」第二份半價，只要 128 元（原價 170 元）即可享用 2 份招牌餐點，同樣於每日中午 11 點及下午 17 點各時段限量 50 份且口味任選；8/23～8/26 每桌消費滿 99 元，即可享涼拌小菜加購價 9 元，可任選涼拌小黃瓜、麻辣毛豆、台式泡菜（三選一），於中午及晚上各限定 99 份。
前面提到台中民眾無緣的頂呱呱「比臉大」呱呱雞排，悄悄限定於新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市試水溫，只要購買「勇弟呱呱餐」，除了套餐內可享呱呱包 x 1、薯球 x 1、紅茶雪泥(M) x 1；並限定可再加購「呱呱雞排59元」。而麥當勞則祭出麥當勞歡樂送「深夜食堂」優惠第二彈，自8/17～9/27，只要網路訂餐消費滿33元起，並輸入促銷折扣優惠碼「FREE」，即可享「10塊麥克鷄塊」或「中杯經典那堤」買一送一，相當於「麥克雞塊買10送10」！而且雙人套餐也有8折優惠，同時還宣布最新的「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」、「蕎麥焙茶冰炫風」上市。