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限3天！身分證「中1碼」九初脆皮煎餃只要9元：一咬爆汁

▲這一鍋餐飲集團新推文青麵食「九初流心脆皮煎餃」，插旗台中勤美試營運祭出三波優惠，首三日身分證對中1碼「9」、或民國的出生年月日數字有「9」，一咬會爆汁的招牌流心脆皮煎餃，一份竟然只要 9 元！還有 8/20 起流心脆皮煎餃第二份半價、消費滿額涼拌小菜只要 9 元等好康，等不到頂呱呱「比臉大」呱呱雞排的台中饕客們，搶先開吃啦。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲這一鍋餐飲集團新推文青麵食「九初流心脆皮煎餃」，插旗台中勤美試營運祭出三波優惠，首三日身分證對中1碼「9」、或民國的出生年月日數字有「9」，一咬會爆汁的招牌流心脆皮煎餃，一份竟然只要 9 元！還有 8/20 起流心脆皮煎餃第二份半價、消費滿額涼拌小菜只要 9 元等好康，等不到頂呱呱「比臉大」呱呱雞排的台中饕客們，搶先開吃啦。（圖／這一鍋餐飲集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-17 11:04:50

這一鍋餐飲集團推出文青麵食「九初流心脆皮煎餃」新品牌，插旗台中勤美一級戰區美村路上，今（17）日起展開試營運祭出三波優惠，首三日身分證對中1碼「9」、或民國的出生年月日數字有「9」，一咬會爆汁的招牌流心脆皮煎餃，一份竟然只要 9 元！而且 8/20 起再推流心脆皮煎餃第二份半價、消費滿額涼拌小菜只要 9 元等好康，等不到頂呱呱「比臉大」呱呱雞排的台中饕客們，這下有獨家折扣搶先開吃啦。

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以這一鍋皇室秘藏鍋物、這一小鍋、燒肉同話為人熟知的這一鍋餐飲集團，跨出舒適圈、耗時一年籌劃研發，專賣以麵食為主的全新文青品牌「九初流心脆皮煎餃」，搶佔台中勤美一級戰區、座落於美村路上。以餃子包覆的趣味豬仔造型引起注意，在大片蔥鬱綠色彩的外觀內，以暖和的百合白與溫潤的木作傢具，打造慢活輕鬆環境。

▲文青麵食「九初流心脆皮煎餃」把家常料理美味搬上桌。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲文青麵食「九初流心脆皮煎餃」把家常料理美味搬上桌。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
延伸每個人餐桌上的家常美味，「九初」主打脆皮煎餃、水餃、麵食、湯包、湯品、秘製漢方滷味、涼拌小 菜、回甘飲品等家常料理，餃子選用新鮮直送的溫體豬肉，搭配友善農耕的契作信義鄉高麗菜，以恰到好處的比例內餡包入 1.65 公釐薄的麵皮中，飽滿圓潤的煎餃以文火漫煎 4 分鐘，一口咬下酥脆外皮馬上爆汁。

以帶骨牛小排與軟嫩的老饕牛頰肉，將經典醬燒牛肉麵升級成雙拼肉感，淋上熬煮 6 小時煮入各種蔬果鮮甜的精華高湯，香嫩好吃；建議再搭配漢方與辛香料滷製而成的秘製滷味，是國人相當熱愛的麵食標配。

▲不只脆皮煎餃會爆汁，「九初」薄皮湯包也把燙口肉汁鎖住。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲不只脆皮煎餃會爆汁，「九初」薄皮湯包也把燙口肉汁鎖住。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲除了主推醬燒牛肉麵，還有番茄筍絲豆腐而成的酸辣湯麵。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲除了主推醬燒牛肉麵，還有番茄筍絲豆腐而成的酸辣湯麵。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
「九初」8/17 至 8/26 展開試營運，8/17～8/19 首三日，首三日身分證對中1碼「9」，或是民國出生年月日數字中有「9」，即可享招牌「流心脆皮煎餃」， 一份只要 9 元（原價 85 元，下殺 1 折優惠），每日中午 11 點及下午 17 點各時段限量 50 份，將於門店依序排隊發放號碼牌，憑號碼牌每人可購買乙份，而且口味還可以任選；8/20～8/22 則推出第「流心脆皮煎餃」第二份半價，只要 128 元（原價 170 元）即可享用 2 份招牌餐點，同樣於每日中午 11 點及下午 17 點各時段限量 50 份且口味任選；8/23～8/26 每桌消費滿 99 元，即可享涼拌小菜加購價 9 元，可任選涼拌小黃瓜、麻辣毛豆、台式泡菜（三選一），於中午及晚上各限定 99 份。

▲越嗑越香的滷味也是百搭小菜。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
▲越嗑越香的滷味也是百搭小菜。（圖／這一鍋餐飲集團提供）
前面提到台中民眾無緣的頂呱呱「比臉大」呱呱雞排，悄悄限定於新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市試水溫，只要購買「勇弟呱呱餐」，除了套餐內可享呱呱包 x 1、薯球 x 1、紅茶雪泥(M) x 1；並限定可再加購「呱呱雞排59元」。而麥當勞則祭出麥當勞歡樂送「深夜食堂」優惠第二彈，自8/17～9/27，只要網路訂餐消費滿33元起，並輸入促銷折扣優惠碼「FREE」，即可享「10塊麥克鷄塊」或「中杯經典那堤」買一送一，相當於「麥克雞塊買10送10」！而且雙人套餐也有8折優惠，同時還宣布最新的「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」、「蕎麥焙茶冰炫風」上市。

▲頂呱呱悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，搭配「勇弟呱呱餐」，加價購只要59元，限定新店北新店、台北林森店、新北中和店、基隆愛二店、台北西門共5門市試水溫，引起騷動。台中粉絲狂敲碗「為什麼沒有台中？」、「好啊 都不要在台中試水溫啊」、「把我們台中人看沒有~~~」。（圖／翻攝自頂呱呱FB）
▲頂呱呱悄悄開賣「比臉大」呱呱雞排，搭配「勇弟呱呱餐」，加價購只要59元。（圖／翻攝自頂呱呱FB）

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