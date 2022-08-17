鐵板燒師傅不忍了！狂列13項「奧客行為」　怨氣滿點開噴

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1、不吃豆芽麻煩進來就講，我們翻桌率高，基本看到一個人頭就會炒一份青菜豆芽，等你點好才講，那我這份豆芽要賣誰？
2、不要蔥、蒜、胡椒、少油、少鹽，麻煩你就直接去吃清粥小菜就好了，不要來亂。
3、全素者請不要來鐵板燒亂，為了你鍋子要重新清洗一遍然後專門炒你這份全素，有時候為了你，真的會拖到其他人上菜的時間，請自重！
4、打電話過來叫餐跟你報好取餐時間，你過來又要再加點，那請問你剛剛打電話過來叫餐，是在叫什麼意思的？
5、荷包蛋就是半熟或全熟，沒有123456789分熟的，你跑錯店了，我們這裡不是牛排館
6、客人會問套餐「這個不吃可以換那個嗎？」答案是「不行」，要這樣換來換去那套餐的定義在哪？其他家可以，不代表我這裡可以。
7、不要一進來或還沒點好就說要辣椒醬，來吃鐵板燒就是要吃各家醬汁與肉片融合之食材，要辣我直接幫你炒辣，要沾辣椒醬怎麼不乾脆直接去吃火鍋呢？要沾多少隨你高興！
8、不要我們店裡沒有你要的青菜或食材，就直接去外面或你家，拿食材要來給我們代客料理，這個舉動真的有夠沒禮貌！
9、師傅在炒菜、手在動時，麻煩不要急著結帳和給菜單！
10、客人要求師傅「我菜跟肉要一半辣一半不辣」，那鱈魚順便幫你做一半紅燒一半清蒸好了，到底在幹嘛啊？ 要求這麼多麻煩去王品好嗎？
11、點雞腿、雞肉就是要等！不要點不到5分鍾就在催，不知道雞腿難熟嗎？
12、店裡關燈、鐵門關一半就代表休息了，別再闖進來問還有嗎？
13、不要一進來就說青菜要多一點，我們價目表上面一份青菜就是30，給你多一點，那旁邊的客人我該如何跟他交代？其他鐵板燒或許可以免費續菜，但不代表其他家也一定要這樣，謝謝。
原PO列出林林種種的各項奧客行徑，字裡行間都可以看出他的憤怒與哀怨，網友看完也紛紛回應「句句到心坎裡，麻辣燙路過」、「早餐店煎台路過，也有遇過客人點7分熟的蛋」、「這根本是所有餐飲業的心聲啊」、「講的都算合理啊，好幾點都是奧客才會有的」。
不過也有另一派網友認為「一進門就炒豆芽菜是你的問題，明明就是點完餐才要做」、「太有個性的店要盡量避免」、「收起來算了，這種店家誰要去」、「這樣的心態真不適合做服務業」、「我真的是會講少油少鹽欸，因為有的鐵板燒真的炒的很鹹」。（編輯：張志浩）