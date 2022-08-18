COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

米其林一星主廚李皞秀家常菜　義菜名廚王嘉平料理線上學

▲後疫情時代開展自煮熱潮，在名廚大餐廳內才吃得到的星級料理也能在家做？米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」，主廚李皞應「得意的一天」之邀，為民眾示範親自設計、在家也能輕鬆動手做的3道義式家常菜；台北知名義大利餐廳Solo Pasta，主廚王嘉平J-Ping今也於Hahow好學校，首推「王嘉平的義大利餐桌」線上料理課程，在家就能實現義大利經典美味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲後疫情時代開展自煮熱潮，在名廚大餐廳內才吃得到的星級料理也能在家做？米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」，主廚李皞應「得意的一天」之邀，為民眾示範親自設計、在家也能輕鬆動手做的3道義式家常菜；台北知名義大利餐廳Solo Pasta，主廚王嘉平J-Ping今也於Hahow好學校，首推「王嘉平的義大利餐桌」線上料理課程，在家就能實現義大利經典美味。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-18 18:21:56

後疫情時代開展自煮熱潮，在名廚大餐廳內才吃得到的星級料理也能在家做？米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」，主廚李皞應邀，為民眾示範親自設計、在家也能輕鬆動手做的3道義式家常菜，其中「橄欖油封鮭魚 馬鈴薯泡泡」讓義大利歌手吳子龍讚賞不已，直誇「香氣讓他想家了」。主廚李皞還分享冰淇淋加入橄欖油的超酷吃法，根本不用下廚，簡單淋一淋就是義式口味。台北知名義大利餐廳Solo Pasta，主廚王嘉平J-Ping今也於Hahow好學校，首推「王嘉平的義大利餐桌」線上料理課程，主打「做菜就像玩遊戲般有趣」，教會每個人都能在家重現義大利經典美味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
地中海飲食在「全球飲食指南年度評比」中，連續5年蟬連世界最佳飲食第一名，其中最重要的食材便是橄欖油。榮獲「EECO歐洲品橄欖油學院」認證的專業品油師王依亭，分享頂級初榨橄欖油嚐起來其實味道有點苦辣，「好的橄欖油是可以直接喝」。現場與吳子龍一起品油，她拿出專業的深藍色品油杯，説「品油杯是深色的，就代表橄欖油顏色其實不是最重要，香氣與味道才是重點」。

▲左起：品油師王依亭、吳子龍現場示範橄欖油品油過程。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：品油師王依亭、吳子龍現場示範橄欖油品油過程。（圖／記者蕭涵云攝）
▲米其林一星主廚李皞示範橄欖油家常菜，讓民眾在家也能輕鬆做。（圖／記者蕭涵云攝）
▲米其林一星主廚李皞示範橄欖油家常菜，讓民眾在家也能輕鬆做。（圖／記者蕭涵云攝）
她示範先將杯子摩擦30秒約升溫至20度，接下來即可「聞香」，爾後慢慢啜飲。吳子龍嚐完表示「橄欖油在口中有微微的苦感，但吞下去時，在舌頭尾端和喉頭會有點辣辣的」，王依亭直說這就是品油最重要的，「在舌頭末端及喉頭感受到有點辣辣的，正是『橄欖多酚』」。身為義大利人的吳子龍透露，在國外大家常常飯後也會喝橄欖油，甚至有的人為了保養，會在睡前也喝一小杯橄欖油。

米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞則表示，頂級初榨橄欖油幾乎是所有菜色最後點綴、甚至炒菜時都會用到的油品。他為了讓民眾能夠居家做出星級橄欖油料理，特別設計了一系列「義式香頌」菜單，親自示範民眾在家也能輕鬆動手做的3道義式家常菜。

開胃菜「溫泉蛋溫沙拉 橄欖油特調醬汁」，以鮮脆的蔬菜搭配帶有果香、滑順的頂級初榨橄欖油特調醬汁，豐富沙拉的層次還能吃到新鮮橄欖香氣；而受到吳子龍盛讚的主餐「橄欖油封鮭魚馬鈴薯泡泡」，則是選用義大利原裝進口的頂級初榨橄欖油，以低溫油封的舒肥方式，讓魚肉在新鮮橄欖油中匯聚香氣、並使魚肉軟嫩，搭配芥末、雪莉醋、橄欖油打成綿密的馬鈴薯泡泡，帶出不同風味。主廚李皞分享「橄欖油的香氣和魚及海鮮類最搭也最好，會讓蘊含豐富油脂的魚有化學變化」。

▲溫泉蛋溫沙拉 橄欖油特調醬汁（圖左）、橄欖油封鮭魚 馬鈴薯泡泡（圖上）及甜豆仁奶酪 酸奶 橄欖油冰淇淋（圖右）。（圖／記者蕭涵云攝）
▲溫泉蛋溫沙拉 橄欖油特調醬汁（圖左）、橄欖油封鮭魚 馬鈴薯泡泡（圖上）及甜豆仁奶酪 酸奶 橄欖油冰淇淋（圖右）。（圖／記者蕭涵云攝）
最後甜點「甜豆仁奶酪 酸奶 橄欖油冰淇淋」則選用頂級初榨橄欖油取代原本的油脂，配上白巧克力餅乾、青豆仁、橄欖油粉末，增添冰淇淋口感還品嚐得到帶有果香的橄欖味；品油師王依亭也說在國外唸書時，很常遇到甜點大量使用橄欖油，嚐過主廚李皞這道加了橄欖油的冰淇淋，讓橄欖油的香氣更奔放立體。李皞現場加碼分享，推薦大家直接把橄欖油加入奶製冰淇淋的超酷吃法，「直接在冰淇淋上淋一點橄欖油，反而會把冰淇淋的風味帶出來，而不會只是覺得油膩」，根本不用下廚，簡單淋一淋就是義式口味。

主廚李皞也與多位主廚和頂級廚電品牌BOSCH合作舉辦一系列「名廚料理教室」，公開各位名廚的居家橄欖油料理食譜，詳細食譜及教學步驟，都會陸續在得意的一天官網與粉專分享。

▲《人生需要酒肉朋友》作家朱全斌，形容王嘉平「是有義大利媽媽心腸的熟男廚師」。（圖／「王嘉平的義大利餐桌」提供 ）
▲《人生需要酒肉朋友》作家朱全斌，形容王嘉平「是有義大利媽媽心腸的熟男廚師」。（圖／「王嘉平的義大利餐桌」提供 ）
台北知名義大利餐廳Solo Pasta，主廚王嘉平J-Ping今也於Hahow好學校，首推「王嘉平的義大利餐桌」線上料理課程，主打「做菜就像玩遊戲般有趣」，教會每個人都能在家重現義大利經典美味。帶大家試試開胃的「醋漬櫛瓜」道地拿坡里經典家常菜；別再只會拿馬鈴薯煮咖哩，簡單手作「鮮蝦馬鈴薯麵疙瘩」；或把台灣好吃又便宜的豬里肌，做成「羅馬白酒煎肉排（又名：跳進嘴巴）」。王嘉平直言，最好的食材不是頂級菜餚上的昂貴松露或鵝肝，他認為「能融入家常菜餚結構的食材」才是最好的。

直言「對於做菜，我的字典裡沒有完美這件事」，王嘉平認為做義大利菜時，雖然準備材料很嚴謹，但做菜時可不拘小節、揮灑自如，開設線上課程主要希望就算是廚藝新手，也能掌握「不走鐘」做義菜的秘訣。見證《深夜女子的公寓料理》作者毛奇口中，「在我心目中是台北最能說唱逗笑的實力派主廚」，笑稱王嘉平擁有「美味兼具風騷的魅力」。線上課程能掌握主廚王嘉平的5個私房訣竅，乾燥南瓜丁、馬鈴薯泥、番茄醬汁、老麵種、藍乳酪醬汁；從前菜到甜點完整手把手教學，包括「溺斃八爪魚」、「米蘭大象耳朵」等15道傳統料理，一次完整學到整桌義大利菜。

▲新手也能學「鮮蝦馬鈴薯麵疙瘩」。（圖／「王嘉平的義大利餐桌」提供 ）
▲新手也能學「鮮蝦馬鈴薯麵疙瘩」。（圖／「王嘉平的義大利餐桌」提供 ）
▲主廚王嘉平名菜「溺斃八爪魚」。（圖／「王嘉平的義大利餐桌」提供 ）
▲主廚王嘉平名菜「溺斃八爪魚」。（圖／「王嘉平的義大利餐桌」提供 ）
▲王嘉平把台灣豬變成又名Saltimbocca跳進嘴巴的「羅馬白酒煎肉排」。（圖／「王嘉平的義大利餐桌」提供 ）
▲王嘉平把台灣豬變成又名Saltimbocca跳進嘴巴的「羅馬白酒煎肉排」。（圖／「王嘉平的義大利餐桌」提供 ）

獨家米其林早餐！渥達尼斯磨坊推出新菜　自然生態端上桌

米其林一星「雅閣」中秋月餅官方賣光！只剩這裡還搶得到

米其林一星LONGTAIL邀MASA雙主廚客座　一夜限定塔可派對

米其林一星MUME主廚林泉獻藝　中秋茶沙龍月餅配baan烤肉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀