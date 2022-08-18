米其林一星主廚李皞秀家常菜　義菜名廚王嘉平料理線上學

我是廣告 請繼續往下閱讀
她示範先將杯子摩擦30秒約升溫至20度，接下來即可「聞香」，爾後慢慢啜飲。吳子龍嚐完表示「橄欖油在口中有微微的苦感，但吞下去時，在舌頭尾端和喉頭會有點辣辣的」，王依亭直說這就是品油最重要的，「在舌頭末端及喉頭感受到有點辣辣的，正是『橄欖多酚』」。身為義大利人的吳子龍透露，在國外大家常常飯後也會喝橄欖油，甚至有的人為了保養，會在睡前也喝一小杯橄欖油。
米其林一星餐廳「Impromptu by Paul Lee」主廚李皞則表示，頂級初榨橄欖油幾乎是所有菜色最後點綴、甚至炒菜時都會用到的油品。他為了讓民眾能夠居家做出星級橄欖油料理，特別設計了一系列「義式香頌」菜單，親自示範民眾在家也能輕鬆動手做的3道義式家常菜。
開胃菜「溫泉蛋溫沙拉 橄欖油特調醬汁」，以鮮脆的蔬菜搭配帶有果香、滑順的頂級初榨橄欖油特調醬汁，豐富沙拉的層次還能吃到新鮮橄欖香氣；而受到吳子龍盛讚的主餐「橄欖油封鮭魚馬鈴薯泡泡」，則是選用義大利原裝進口的頂級初榨橄欖油，以低溫油封的舒肥方式，讓魚肉在新鮮橄欖油中匯聚香氣、並使魚肉軟嫩，搭配芥末、雪莉醋、橄欖油打成綿密的馬鈴薯泡泡，帶出不同風味。主廚李皞分享「橄欖油的香氣和魚及海鮮類最搭也最好，會讓蘊含豐富油脂的魚有化學變化」。
最後甜點「甜豆仁奶酪 酸奶 橄欖油冰淇淋」則選用頂級初榨橄欖油取代原本的油脂，配上白巧克力餅乾、青豆仁、橄欖油粉末，增添冰淇淋口感還品嚐得到帶有果香的橄欖味；品油師王依亭也說在國外唸書時，很常遇到甜點大量使用橄欖油，嚐過主廚李皞這道加了橄欖油的冰淇淋，讓橄欖油的香氣更奔放立體。李皞現場加碼分享，推薦大家直接把橄欖油加入奶製冰淇淋的超酷吃法，「直接在冰淇淋上淋一點橄欖油，反而會把冰淇淋的風味帶出來，而不會只是覺得油膩」，根本不用下廚，簡單淋一淋就是義式口味。
主廚李皞也與多位主廚和頂級廚電品牌BOSCH合作舉辦一系列「名廚料理教室」，公開各位名廚的居家橄欖油料理食譜，詳細食譜及教學步驟，都會陸續在得意的一天官網與粉專分享。
台北知名義大利餐廳Solo Pasta，主廚王嘉平J-Ping今也於Hahow好學校，首推「王嘉平的義大利餐桌」線上料理課程，主打「做菜就像玩遊戲般有趣」，教會每個人都能在家重現義大利經典美味。帶大家試試開胃的「醋漬櫛瓜」道地拿坡里經典家常菜；別再只會拿馬鈴薯煮咖哩，簡單手作「鮮蝦馬鈴薯麵疙瘩」；或把台灣好吃又便宜的豬里肌，做成「羅馬白酒煎肉排（又名：跳進嘴巴）」。王嘉平直言，最好的食材不是頂級菜餚上的昂貴松露或鵝肝，他認為「能融入家常菜餚結構的食材」才是最好的。
直言「對於做菜，我的字典裡沒有完美這件事」，王嘉平認為做義大利菜時，雖然準備材料很嚴謹，但做菜時可不拘小節、揮灑自如，開設線上課程主要希望就算是廚藝新手，也能掌握「不走鐘」做義菜的秘訣。見證《深夜女子的公寓料理》作者毛奇口中，「在我心目中是台北最能說唱逗笑的實力派主廚」，笑稱王嘉平擁有「美味兼具風騷的魅力」。線上課程能掌握主廚王嘉平的5個私房訣竅，乾燥南瓜丁、馬鈴薯泥、番茄醬汁、老麵種、藍乳酪醬汁；從前菜到甜點完整手把手教學，包括「溺斃八爪魚」、「米蘭大象耳朵」等15道傳統料理，一次完整學到整桌義大利菜。