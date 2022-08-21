米其林一星LONGTAIL聯手鳥苑 「極炙燒鳥饗焰」快閃開搶
▲米其林一星LONGTAIL主廚林明健Chef Kin，再度宣布將與2021米其林餐盤推薦的台中名店「鳥苑地雞燒」主廚湯仲鴻Tommy，9/23～9/24晚間於LONGTAIL四手聯彈「極炙饗焰」，帶來鳥苑6款各具特色部位的招牌燒鳥，搭配LONGTAIL香料惹味醬汁及多國無界創意料理，呈現12道料理、搭配5杯精選酒款的熱力盛宴。（圖／LONGTAIL提供）
米其林一星LONGTAIL主廚林明健Chef Kin，繼與「MASA」墨西哥Tacos專賣店位主廚好友Chef Long及王一山，三人聯乘一夜限定LONGTAIL X MASA Tacos Night
塔可派對後，再度宣布將與2021米其林餐盤推薦的台中名店「鳥苑地雞燒」主廚湯仲鴻Tommy，9/23～9/24晚間於LONGTAIL四手聯彈「極炙饗焰」，帶來鳥苑6款各具特色部位的招牌燒鳥，搭配LONGTAIL香料惹味醬汁及多國無界創意料理，呈現12道料理、搭配5杯精選酒款的熱力盛宴，現正開放訂位中。
LONGTAIL主廚林明健再度打造錯過就吃不到的快閃美食活動，9月底聯乘2021米其林餐盤推薦的台中名店「鳥苑地雞燒」，主廚湯仲鴻率領團隊連同逾200公斤的烤爐一起帶至LONGTAIL，將在9/23～9/24晚間與林明健「四手聯彈」，四場快閃限定的「極炙饗焰」。 ▲鳥苑將於LONGTAIL炭火直烤招牌串燒。（圖／LONGTAIL提供） 鳥苑以日本串燒技法為本，精選台灣桂丁雞並精準分切，使用開放式烤爐添加龍眼木屑擁有煙燻香氣，精巧掌控炭火火候與燒烤時間，展現正統燒鳥的炭火直烤風味，賦予燒鳥不同部位及稀有部位最合適熟度與口感，呈現經典雞頸肉、雞心繫管、雞soli（又稱雞中生蠔）等稀少部位，及柚香雞肉丸、雞腿、稻香乳鴿等人氣菜品。 ▲Chef Kin將設計配菜搭配鳥苑稻燻乳鴿，平衡濃鮮野味。（圖／LONGTAIL提供）
其中最受歡迎的，當屬以黃金比例混合雞腿肉與雞胸肉，並加入切碎雞軟骨增添口感的「雞肉丸」，摻入馬告調味增添柑橘清新與特有辛香，這次特別搭配林明健特製的鹹蛋黃醬相佐，鹹香濃郁而飽滿；先熟成五日後以稻草及蘋果木煙燻，再以炭火燒烤的「稻燻乳鴿」，可以一次品嚐Q彈腿肉與細緻胸肉兩種不同口感，林明健為其創作隱藏版醬汁及配菜配搭，可感受乳鴿鮮濃野味的平衡滋味。
LONGTAIL主廚林明健除將創作各式風味醬汁搭配燒鳥，還會打造專屬前菜、海鮮，以及同樣展現炭火魅力的炭烤小牛胸腺、烤羊肋排等肉類串烤及甜點共6道料理，法國料理中優雅的小牛胸腺，搭配特製沙嗲醬賦予南洋惹味；羊肋排去骨塗刷孜然楓糖醬後直火燒烤至散發焦香，蒜酥香辣。雙方既四手聯彈又穿插出菜，由淡至濃的迷人滋味，引饕客入勝。將於9/23(五)～9/24(六)晚間18:00 / 20:30快閃限定共四場，NT$6580＋10%/人（套餐含12道料理、5杯精選酒款、或NT$6080＋10%/人（套餐含12道料理、5杯無酒精飲品）兩款套餐可選。
▲鳥苑招牌「雞肉丸」搭配LONGTAIL特製鹹蛋黃醬。（圖／LONGTAIL提供） ▲Chef Kin特製醬汁搭配鳥苑燒鳥。（圖／LONGTAIL提供）
▲LONGTAIL X 鳥苑「極炙燒鳥饗焰」，吃得到稀少部位雞心繫管。（圖／LONGTAIL提供）