余苑綺「少外食不吃炸」仍罹癌！營養師曝關鍵：只對一半
女星余苑綺昨（21）日逝世，她罹癌8年勇敢面對治療，最終卻仍不敵病魔離世，而她過去曾在節目中透露，自己是全家生活習慣最好的人，不吃油炸、外食，還有運動習慣，因此從沒想過會和癌症扯上關係，對此，營養師劉怡里聽完後直言：「其實綺綺的健康飲食只有做對一半。」
余苑綺在節目《醫定要知道》中透露，自己是家中生活習慣最好的人，算個健康女孩，她不煙不酒、有運動習慣，又不挑食，也不吃油炸、外食，但其他家庭成員都是不運動還天天熬夜、不喝水，甚至是抽菸，「我媽就說我是全家最健康寶寶就對了」。
余苑綺表示，就是因為有良好生活習慣，當初出現拉肚子、血便的症狀時，拖了1個月才去檢查，中間從沒想過會和癌症扯上關係，沒想到檢查過後才確診是直腸癌，全家人都非常震驚。
對此，在座的營養師劉怡里指出，其實余苑綺的健康飲食只有做對一半，雖然她不吃燒烤、油炸、外食，但在營養調查裡發現，現在很多人在飲食這塊「好的東西沒有進來」，也就是膳食纖維，「因為我們每天都會吃東西，但我們會希望每天都要排便」。
營養師也直言，還有一個大重點，現代人太愛吃精緻、含甜食的東西，但吃太多會讓腸道箘相改變，因此吃過多甜食會讓腸道壞菌增加、好菌減少，這時候就會影響到排便問題，因此在講大腸癌的預防上面，不只是飲食要正常，「你壞的要減少，好的要增加」，在生活習慣上也是要注意。（編輯：賴禹妡）