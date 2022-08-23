必比登推介台南共27家入選！19間小吃霸榜　在地人最愛它

2022年首度納入評選的台南，共有27個店家獲得必比登推介肯定，以19家屹立數十載的老店小吃稱霸榜單，包括虱目魚料理、米糕、豬心冬粉、挫冰、土魠魚羮、牛肉湯、蝦仁肉圓、魚皮湯、小卷米粉、碗粿等，都成為今年必比登推介名單中的亮點。
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另外，王氏魚皮也是去台南必吃，饕客表示「魚皮湯湯頭很甜肉質也很鮮嫩，滷肉飯雖然有點肥但超好吃」，在地民眾相當推薦給沒體驗過早餐吃虱目魚全餐的外縣市朋友，可以造訪府城時好好體驗，並指出「內部座位超多、翻桌率比較快」，只要不是用餐時間去的話，基本上都能很快速吃到，很方便。
台南還有5家台灣菜入選，其中3家更專精於宴席與辦桌料理，傳承一甲子的老店阿美飯店，吃得到經典宴席料理及百年老菜；東香台菜海味料理由擔任總舖師 30 年的大廚掌舵，道地辦桌台菜和創新美食並陳；據説位於清朝百年磚造及木造特色老宅內的筑馨居，以供應台灣辦桌文化的無菜單合菜套餐為主，即使人數少也能吃上大菜，從黑白切（蟳丸、五味醬九孔、三色蛋），到東坡肉、薑片麻油蝦通通不放過，幫饕客按人數分配好菜量，吃巧也吃飽。而原是百年中藥行的博仁堂，主打特色藥膳湯盅；府城食府（安平）從裝潢到餐點都融入在地風情，讓人深刻感受台南特色。
説到台南當然不能錯過粥品，販賣道地台南風格虱目魚鹹粥的阿星鹹粥，讓客人可以自由選擇想吃的虱目魚部位；大勇街無名鹹粥則在熟飯、虱目魚柳、鮮蚵裡淋上滾燙高湯的臺南風格鹹粥，排隊人潮絡繹不絕；創立超過70年的小公園擔仔麵，則是滋味樸實的庶民美食代表。
2022台南米其林指南 必比登推介 全為新進榜
阿星鹹粥
阿明豬心冬粉 (保安路)
阿興虱目魚
阿美飯店
保安路米糕
田媽媽 長盈海味屋
大勇街無名鹹粥
東香台菜海味料理
福泰飯桌第三代
下大道蘭米糕
八寶彬圓仔惠 (國華街)
開元紅燒土魠魚羮
開元路無名虱目魚
康樂街牛肉湯
落成米糕
無名新鮮牛肉湯
無名羊肉湯
博仁堂
尚好吃牛肉湯
鮮蒸蝦仁肉圓
小公園擔仔麵
府城食府 (安平)
王氏魚皮
葉家小卷米粉
一味品
永通虱目魚粥
筑馨居