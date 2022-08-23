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必比登推介台南共27家入選！19間小吃霸榜　在地人最愛它

▲米其林指南2022公布59間新入選必比登推介名單，台南共有27個店家入選，其中在地人最推薦的「阿明豬心冬粉」，豬心湯、骨髓湯讓人意猶未盡。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲米其林指南2022公布59間新入選必比登推介名單，台南共有27個店家入選，其中在地人最推薦的「阿明豬心冬粉」，豬心湯、骨髓湯讓人意猶未盡。（圖／記者郭佩蓉攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-23 12:12:382022-08-23 12:16:30

《米其林指南2022》今（23）日公布最新「平價版美食指南」必比登推介完整名單！今年名單首度納入台南、高雄兩大都會區，各有27及20個店家獲得肯定；台北、台中則各有6個店家新入選，共計2022年有59家新入選，名單總計141家。其中美食之都台南以19家小吃稱霸，造訪台南必吃的阿明豬心冬粉（保安路）、王氏魚皮、葉家小卷米粉等在地美食都獲推薦；在古色古香的老宅內，品嚐無菜單台灣辦桌菜餚的筑馨居，深有走入歷史美味之感。

2022年首度納入評選的台南，共有27個店家獲得必比登推介肯定，以19家屹立數十載的老店小吃稱霸榜單，包括虱目魚料理、米糕、豬心冬粉、挫冰、土魠魚羮、牛肉湯、蝦仁肉圓、魚皮湯、小卷米粉、碗粿等，都成為今年必比登推介名單中的亮點。

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台南民眾張先生表示，「阿明豬心冬粉（保安路）真的超好吃，豬心湯、骨髓湯都很入味，但是人好多座位太少，通常都要排隊排很久」。他並分享，「無名牛肉湯也很不錯，特色是牛肉湯加蛋，肉燥飯很大一碗，蔥蛋牛肉也是招牌很好吃」，誇獎老闆跟老闆娘很親切沒有大頭症，是在地人心中相當實在的在地小吃。

▲台南擁有最多新入選的必比登推介，其中19家以小吃入選。包括開元紅燒土魠魚羹（左上）、王氏魚皮（中）、無名新鮮牛肉湯（右上）、下大道蘭米糕（右下）、阿明豬心冬粉（保安路）（左下）等都入選。（圖／翻攝米其林指南官網，阿明豬心冬粉照片由餐廳提供）
▲台南擁有最多新入選的必比登推介，其中19家以小吃入選。包括開元紅燒土魠魚羹（左上）、王氏魚皮（中）、無名新鮮牛肉湯（右上）、下大道蘭米糕（右下）、阿明豬心冬粉（保安路）（左下）等都入選。（圖／翻攝米其林指南官網，阿明豬心冬粉照片由餐廳提供）
▲台南新入選必比登推介，順時鐘依序為小公園擔仔麵、阿星鹹粥、東香台菜海味料理、博仁堂的菜色。（圖／翻攝米其林指南官網，東香台菜海味與博仁堂照片由餐廳提供）
▲台南新入選必比登推介，順時鐘依序為小公園擔仔麵、阿星鹹粥、東香台菜海味料理、博仁堂的菜色。（圖／翻攝米其林指南官網，東香台菜海味與博仁堂照片由餐廳提供）
另外，王氏魚皮也是去台南必吃，饕客表示「魚皮湯湯頭很甜肉質也很鮮嫩，滷肉飯雖然有點肥但超好吃」，在地民眾相當推薦給沒體驗過早餐吃虱目魚全餐的外縣市朋友，可以造訪府城時好好體驗，並指出「內部座位超多、翻桌率比較快」，只要不是用餐時間去的話，基本上都能很快速吃到，很方便。

台南還有5家台灣菜入選，其中3家更專精於宴席與辦桌料理，傳承一甲子的老店阿美飯店，吃得到經典宴席料理及百年老菜；東香台菜海味料理由擔任總舖師 30 年的大廚掌舵，道地辦桌台菜和創新美食並陳；據説位於清朝百年磚造及木造特色老宅內的筑馨居，以供應台灣辦桌文化的無菜單合菜套餐為主，即使人數少也能吃上大菜，從黑白切（蟳丸、五味醬九孔、三色蛋），到東坡肉、薑片麻油蝦通通不放過，幫饕客按人數分配好菜量，吃巧也吃飽。而原是百年中藥行的博仁堂，主打特色藥膳湯盅；府城食府（安平）從裝潢到餐點都融入在地風情，讓人深刻感受台南特色。

説到台南當然不能錯過粥品，販賣道地台南風格虱目魚鹹粥的阿星鹹粥，讓客人可以自由選擇想吃的虱目魚部位；大勇街無名鹹粥則在熟飯、虱目魚柳、鮮蚵裡淋上滾燙高湯的臺南風格鹹粥，排隊人潮絡繹不絕；創立超過70年的小公園擔仔麵，則是滋味樸實的庶民美食代表。

▲筑馨居位於年紀超過百歲的老宅內，即使兩個人前往，也能自在享用台灣辦桌大菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲筑馨居位於年紀超過百歲的老宅內，即使兩個人前往，也能自在享用台灣辦桌大菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲依照饕客人數配置的無菜單合菜，從黑白切吃到東坡肉、薑片麻油蝦，省去苦惱的點餐環節又有驚喜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲依照饕客人數配置的無菜單合菜，從黑白切吃到東坡肉、薑片麻油蝦，省去苦惱的點餐環節又有驚喜。（圖／記者蕭涵云攝）
2022台南米其林指南 必比登推介 全為新進榜

阿星鹹粥
阿明豬心冬粉 (保安路)
阿興虱目魚
阿美飯店
保安路米糕
田媽媽 長盈海味屋
大勇街無名鹹粥
東香台菜海味料理
福泰飯桌第三代
下大道蘭米糕
八寶彬圓仔惠 (國華街)
開元紅燒土魠魚羮
開元路無名虱目魚
康樂街牛肉湯
落成米糕
無名新鮮牛肉湯
無名羊肉湯
博仁堂
尚好吃牛肉湯
鮮蒸蝦仁肉圓
小公園擔仔麵
府城食府 (安平)
王氏魚皮
葉家小卷米粉
一味品
永通虱目魚粥
筑馨居

▲《米其林指南2022》最新台南必比登推介完整名單。（圖／台灣米其林提供）
▲《米其林指南2022》最新台南必比登推介完整名單。（圖／台灣米其林提供）

《米其林指南2022》必比登推介公布完整名單！59家新入選

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