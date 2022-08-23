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攝護腺變棒球！50歲以上男性半數有「尿尿危機」恐傷腎

▲50歲過後的男性有超過50%會出現下泌尿道症狀，如果不特別注意並治療恐怕會傷腎。醫師提醒，如果解尿不順就應該立即就醫。（圖／NOWnews資料照片）
▲50歲過後的男性有超過50%會出現下泌尿道症狀，如果不特別注意並治療恐怕會傷腎。醫師提醒，如果解尿不順就應該立即就醫。（圖／NOWnews資料照片）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-23 11:30:40

成年男性解尿有狀況不用擔心自己是異類，書田診所泌尿科主治醫師張雲筑指出，攝護腺肥大是泌尿科常見的男性疾病。攝護腺位於膀胱的出口下方，隨著年紀增長、慢性發炎、男性荷爾蒙的刺激逐漸增生肥大，根據統計男性50歲後，有高達50%會陸續出現下泌尿道症狀，如果不特別注意和治療，拖越久恐怕會傷腎！

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張雲筑醫師分享臨床上常見的狀況，一名71歲的李先生，自中年後深受頻尿卻又尿不乾淨的困擾，尿流細且慢，晚上總被夜尿打斷睡眠，有時還來不及跑廁所就溢出尿來，一夜多次讓他痛苦不已。另一位高齡82歲的梁先生，一年內尿不出來的狀況已有2次，經檢查發現攝護腺已增生肥大宛如一顆棒球，然而患者3年前中風使用抗凝血劑，擔心手術對身體造成更大負擔，不敢進一步治療。

張雲筑指出，攝護腺肥大治療主要依據患者的身體狀況、臨床症狀以及攝護腺大小選擇適當的治療方式。若藥物療效不佳，因攝護腺阻塞造成反覆泌尿道感染或結石、攝護腺肥大血管破裂引起血尿、尿液滯留需要放置導尿管、腎臟功能損傷的患者應接受手術治療。

許多高齡攝護腺患者擔心年齡、心肺及凝血功能不佳的問題，懼怕接受手術治療。張雲筑提到，近十年來攝護腺內視鏡手術或微創治療方式，目的為降低傳統手術方式風險，其中雷射手術治療因手術時間短、出血量少，並可讓患者短暫停用或繼續服用抗凝血藥物的優點，適合高齡且有心血管疾病患者。

攝護腺雷射手術治療又分為汽化術、切除術與剜除術。攝護腺剜除術的過程如分離橘子的果肉和果皮，找出攝護腺的肥大區與周邊區的交界，將所有增生組織剝離後，絞碎並吸出膀胱，文獻統計其併發症與再手術率低於汽化術及切除術。張雲筑表示，銩雷射攝護腺剜除手術之治療，以雷射剜除術搭配內外尿道括約肌完整保留的手術方式，其術後發生排尿功能障礙、漏尿、急尿及併發症的機率極低，且患者在意的性功能亦不受到影響。

張雲筑提醒，攝護腺肥大年紀愈大症狀愈明顯，甚至嚴重影響生活品質，倘出現異常頻尿、明顯餘尿感、尿流很慢等問題時應及早就醫檢查，找尋最適當的治療方式，才能解除男人痛苦的下水道阻塞危機。


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