下班直接約會？「普橘島」私廚晚宴讓員餐超浪漫

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拋開制式化的固定菜單，「普橘島」晚宴就像你的飲食小管家，隨著季節、產季更換菜色，如今正逢炎炎夏日，因應時節推出的主題「致、盛夏」、「至、孟夏」，挑選台灣在地食材及當季盛產水果，其中從「首茶」便可見一斑。普橘島以自釀二次發酵康普茶，加入新鮮鳳梨汁、橘子汁、蜜蘋果汁與椰子汁，不同於市面上罐裝康普茶有著難以言喻的陌生感，取而代之的是如果汁般的順口酸甜感。而最有趣的是隨著水果風味冰球融化，整杯康普茶口感也跟著變化出層層果香，讓人忍不住想一杯再一杯！
就在細細品嚐「首茶」的同時，第一道開胃菜「開門、三拼」在恰到好處的節奏上桌了！從別出心裁的擺盤中，「苦瓜鹹蛋慕斯塔」、「芝麻油雞絲蔬麵」、「肉凍木耳派」呈現出有如藝術品的精緻造型，讓人看了完全捨不得破壞。接著「清焱、塔」、「蟹逅、餅」、「鮮瓜、湯」等一道道前菜、湯品陸續上桌，食材方面可以看見西瓜、檳榔花、碧玉筍等台灣在地食材的身影，料理則包括以台菜絲瓜蛤蜊、涼麵等概念發想，一道道原創菜色不僅是視覺上的享受，同時更將許多台灣人熟悉的好味道重新拼裝，勾勒出你我的集體回憶！
而在主菜部分「煙燒、雞」與「鴨的、嫁妝」，前者以甕仔雞為發想，將紅玉雞的胸腿骨分開低溫慢烤，配上油封的蒜頭做成的美乃滋，選用雞油炒過貓做搭配；後者則是以胭脂鴨，以高端設備控制溫度與濕度，熟成7到10天，以讓肉質更加鮮嫩多汁，其配餐搭配的鍋巴飯，以中式米糕的風味呈現。
吃飽喝足後，餐後甜點則可以看到童年消暑必吃的「枝仔冰」，私廚將優格慕斯加入特製的情人果做成枝仔冰的形狀，搭配熱帶水果口味的雪酪，帶有微酸清涼的口感，讓美好的一餐畫下美好的結尾！
普橘島秉持食材根本的基礎，改變口感呈現，讓料理擁有更多變化。菜名字尾都是屬於該道料裡的菜形及意義，取自台灣人情懷裡的記憶與片段，讓初來乍到的客人能擁有更多想像。而如果你是無肉主義者，「普橘島」也有特製「無肉」菜單，在一邊享用同時，也有專人解說該道料理的食材以及料理方式，橘人們都能在這場饗宴中更加深入瞭解在地食材，不僅是顛覆對料理的認知，同時重新定義記憶中的員工餐廳，原來也可以這麼溫馨浪漫。