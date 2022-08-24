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下班直接約會？「普橘島」私廚晚宴讓員餐超浪漫

▲橘子集團員工餐廳「普橘島」，2021年底開始推出私廚專案，融合「環保議題」與「在地食材」理念，將台灣人熟悉的情懷菜色，透過私廚創意變化出有如藝術品般的菜形和擺盤。（圖／普橘島提供）
▲橘子集團員工餐廳「普橘島」，2021年底開始推出私廚專案，融合「環保議題」與「在地食材」理念，將台灣人熟悉的情懷菜色，透過私廚創意變化出有如藝術品般的菜形和擺盤。（圖／普橘島提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-08-24 18:09:35

身為上班族的你，平日三餐都吃些什麼呢？是跟著同事一起訂排骨便當，又或是了無新意的速食外送？其實，在台灣有些企業會設置員工餐廳，讓大家不必跑遠，加上低於市面的價格就能飽餐一頓！但可曾想過，除了早餐、午餐，就連下班後的燭光約會，也能在自家員工餐廳完美實現嗎？橘子集團的員工餐廳「普橘島」，2021年底開始推出私廚專案，融合「環保議題」與「在地食材」理念，將台灣人熟悉的情懷菜色，像是台式涼麵、古早味枝仔冰等概念，透過私廚創意變化出有如藝術品般的菜形和擺盤，一道道有如無菜單精緻料理，讓人看了不禁懷疑，自己真的身在在員工餐廳嗎？

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帶有一點神秘面紗的普橘島晚宴，實際上究竟有著怎樣的巧思呢？本次就從8月「致、盛夏」、「至、孟夏」來一窺究竟！

拋開制式化的固定菜單，「普橘島」晚宴就像你的飲食小管家，隨著季節、產季更換菜色，如今正逢炎炎夏日，因應時節推出的主題「致、盛夏」、「至、孟夏」，挑選台灣在地食材及當季盛產水果，其中從「首茶」便可見一斑。普橘島以自釀二次發酵康普茶，加入新鮮鳳梨汁、橘子汁、蜜蘋果汁與椰子汁，不同於市面上罐裝康普茶有著難以言喻的陌生感，取而代之的是如果汁般的順口酸甜感。而最有趣的是隨著水果風味冰球融化，整杯康普茶口感也跟著變化出層層果香，讓人忍不住想一杯再一杯！

就在細細品嚐「首茶」的同時，第一道開胃菜「開門、三拼」在恰到好處的節奏上桌了！從別出心裁的擺盤中，「苦瓜鹹蛋慕斯塔」、「芝麻油雞絲蔬麵」、「肉凍木耳派」呈現出有如藝術品的精緻造型，讓人看了完全捨不得破壞。接著「清焱、塔」、「蟹逅、餅」、「鮮瓜、湯」等一道道前菜、湯品陸續上桌，食材方面可以看見西瓜、檳榔花、碧玉筍等台灣在地食材的身影，料理則包括以台菜絲瓜蛤蜊、涼麵等概念發想，一道道原創菜色不僅是視覺上的享受，同時更將許多台灣人熟悉的好味道重新拼裝，勾勒出你我的集體回憶！
 

▲普橘私廚
▲開胃菜「開門、三拼」以「苦瓜鹹蛋慕斯塔」、「芝麻油雞絲蔬麵」、「肉凍木耳派」呈現出有如藝術品的精緻造型。（圖／NOWnews攝）
而在主菜部分「煙燒、雞」與「鴨的、嫁妝」，前者以甕仔雞為發想，將紅玉雞的胸腿骨分開低溫慢烤，配上油封的蒜頭做成的美乃滋，選用雞油炒過貓做搭配；後者則是以胭脂鴨，以高端設備控制溫度與濕度，熟成7到10天，以讓肉質更加鮮嫩多汁，其配餐搭配的鍋巴飯，以中式米糕的風味呈現。

吃飽喝足後，餐後甜點則可以看到童年消暑必吃的「枝仔冰」，私廚將優格慕斯加入特製的情人果做成枝仔冰的形狀，搭配熱帶水果口味的雪酪，帶有微酸清涼的口感，讓美好的一餐畫下美好的結尾！

普橘島秉持食材根本的基礎，改變口感呈現，讓料理擁有更多變化。菜名字尾都是屬於該道料裡的菜形及意義，取自台灣人情懷裡的記憶與片段，讓初來乍到的客人能擁有更多想像。而如果你是無肉主義者，「普橘島」也有特製「無肉」菜單，在一邊享用同時，也有專人解說該道料理的食材以及料理方式，橘人們都能在這場饗宴中更加深入瞭解在地食材，不僅是顛覆對料理的認知，同時重新定義記憶中的員工餐廳，原來也可以這麼溫馨浪漫。

▲普橘島私廚
▲普橘島晚宴「煙燒、雞」與「鴨的、嫁妝」選用台灣在地食材，與原創口味，顛覆對於一般肉食的想像。（圖／NOWnews攝）
▲普橘島私廚
▲橘人們在這場饗宴中不僅享用美食，同時也能更加深入瞭解在地食材，重新定義記憶中的員工餐廳，原來也可以這麼溫馨浪漫。（圖／NOWnews攝）

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