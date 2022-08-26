茶葉蛋有夠難剝？內行抖「1神招」下鍋煮：開蓋一吃爽翻
超商林立是台灣街上常見的景象，不僅提供各式生活服務外，店內販售也多樣化的食品，也成為不少人三餐熱門選擇之一，其中茶葉蛋的便利性更受到上班族、學生的喜愛，不過「剝蛋殼」可能也是許多人的惡夢，近日就有網友分享慘痛經歷，釣出內行教授技巧。
一名女網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，圖中可見，茶葉蛋的蛋殼，不僅被她剝的支離破碎，甚至連部分蛋白都連同蛋殼脫落，金黃的蛋黃直接外露，賣相變差也讓人食慾大減，原PO也見狀也不耐煩直言「嘖，連剝2顆都這樣，我要生氣了唷」。
貼文一出，網友紛紛回應「再來一顆再接再厲，沒拔一個完美的不罷休」、「無法直接剝乾淨，讓人煩躁，我懂」、「下次應該要挑那種明顯裂開可以看到蛋白的」、「下次乾脆連殼一起吃下去，就不會生氣了哈哈哈」、「前天買兩顆其中一顆就是這樣，黏著的蛋白還是拿來啃一啃才甘願」。
也有網友給出建議「上下剝開一個孔，把裡面薄膜剝開往孔內吹氣就好了，不用5秒就剝開了」、「蛋要先壓著滾一滾，就超好剝了」；此外，由於原PO圖中的茶葉蛋免顯可見蛋黃傾向某側，內行人則表示「其實這情形可以避免的，在蛋還是生的時候放下去煮的前3分鐘（湯滾的狀態）要拌它，順時針或逆時針，靠離心力轉動讓裡面的蛋黃盡量保持置中狀態，到蛋白開始熟的情況下，蛋黃位置就會固定了」。（編輯：張志浩）