不吃白飯就沒事？家醫警示「6理由」少吃麵：這點反而傷
台灣民眾所習慣的主食不是白飯就是麵食，許多人為了減肥刻意不吃飯，家醫科醫師鄧雯心在粉專透露，當了主治醫師以後才發現，有肥胖和三高問題的人，飲食習慣都是麵食居多，主因就在現代麵食添加大量的糖跟油，不知不覺就攝取過多的隱藏熱量。家醫科醫師鄧雯心整理6大少吃麵食的理由，建議愛吃麵食的人調整進食比例，避免吃下太多加工食品。
人類自古以來就是大量攝取麵食，像是歐洲人吃麵包，亞洲人則將饅頭、餅皮當主食，但過去可以餐餐當主食，現在為何不能太常吃麵食？醫師鄧雯心在粉專分享，最主要原因就是添加物的差別。現代麵食為了讓產品更香、口感更好，加入大量的糖跟油，不管是中式麵食的餡料、醬汁或是西式麵包，這些隱藏熱量容易在不知不覺中過量攝取，而高糖高油的加工食品是慢性發炎的兇手，再加上產品多元、容易取得，不但照三餐吃，可能連宵夜點心都是，便會積少成多、點滴累積成傷害。
醫師鄧雯心指出，臨床上經常看到民眾用麵食搭配其他食物，像是蔬菜卷、蛋餅、水餃、炒麵等，同樣會讓血糖快速上升。建議盡量避吃「包起來、捲起來或夾起來」的食物類型，並且從日常飲食中，養成「水、肉、菜、飯、果」的順序進食，飯前先喝水，依序再食用肉類、蔬菜、澱粉、水果，有助於血糖穩定，她也在粉專整理六大少吃麵食的理由：
◾理由1：吃麵食要吃到正確食物比例（蔬菜2：蛋白質2：澱粉1）比較難，所以營養不均、空熱量太多。
◾理由2：麵食拌醬、沾醬，容易吃進更多的油。
◾理由3：醬料跟某些麵條在製作過程會加鹽，容易踏入高鹽飲食誤區。
◾理由4：麵食製程可能加入各種添加物，雖然合法但仍可能影響健康。
◾理由5：麩質建議能少則少。
◾理由6：麵包、饅頭絕大部分是碳水，營養價值不高，卻攝入過多空熱量。
鄧雯心醫師補充提到，麵食不是不能吃，而是必須要適度，並注意額外添加的醬料、油、糖，還要搭配定量的蛋白質和蔬菜，聰明吃、偶爾吃，就可以健康又彈性的享受更多美食。