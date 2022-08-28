拿坡里炸雞「買8送8」！雞腿配雞翅449元倒數4天
拿坡里整桶都是腿的義式雞腿桶「買8送8」下殺73折，8隻鮮嫩多汁的酥脆雞腿，現在只要特價449元就能入手，還直接附上只送不賣的隱藏版炸雞翅8隻，超划算優惠活動只剩最後倒數4天，趁週末趕快吃起來。
大家暱稱「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里，不只直接開設炸雞專賣店，還推出拿坡里炸雞專賣店才有的限定優惠，即日起至8/31，購買整桶都是腿的義式雞腿桶，立即「買8送8」，免費送上8隻雞翅，還有原味或胡椒口味可自由選擇。
拿坡里獨門炸雞有著酥脆外皮，包覆著鮮嫩多汁的雞肉，現在購買8隻義式雞腿桶就送8隻雞翅，原價616元的「義式雞腿桶」，現在只要特價449元，一桶就能吃到吮指雞腿和越嗑越香的雞翅，真是太享受啦。優惠活動到8月底，只剩最後倒數4天，把握機會開吃囉。
而主打生日壽星「幾歲送幾隻雞翅」優惠的薄多義餐廳，常常在社群網站以滿滿的浮誇「雞翅山」讓人口水流不停。最新9月份壽星處女座及天秤座已開放預約訂位，業者還與GaragePlay車庫娛樂合作，加碼再贈「幾人送幾張電影票」，可以免費觀看最新《刀鋒劍客》電影首映，據業者透露，如果壽星無法順利觀看首映場，還可將首映票的序號存入Magic Hour手機APP裡變成點數，於下次選擇自己想要看的電影作兌換。