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必勝客夏威夷等3口味大披薩199元！快閃6天跟達美樂拼了

▲必勝客8/30～9/4限時6天，每天下午一點快閃開搶，「夏威夷大比薩」、「雙層美式臘腸大比薩」、「燻雞絲蘑菇大比薩」3款經典口味199元大比薩優惠兌換劵。拚達美樂最新「外送3大披薩799元送大可樂」活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客8/30～9/4限時6天，每天下午一點快閃開搶，「夏威夷大比薩」、「雙層美式臘腸大比薩」、「燻雞絲蘑菇大比薩」3款經典口味199元大比薩優惠兌換劵。拚達美樂最新「外送3大披薩799元送大可樂」活動。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-29 16:58:24

台灣必勝客歡慶36週年，祭出周年慶雙重優惠，從明（30）日起至9/4快閃6天，祭出3款經典口味「夏威夷大比薩」、「雙層美式臘腸大比薩」、「燻雞絲蘑菇大比薩」特價199元優惠兌換劵，PK雙饗卡APP每日下午一點準時開搶，每日限量1千份、共限量6千份。而且8/30起至10/31整整62天，使用PK APP單筆消費滿700元，免費贈送薯金幣一份，再送「BBQ烤雞」、「肉食派對拼盤」等總價值超過700元的商品兌換券！跟達美樂「外送3大披薩799元、3小披薩499元還送可樂」拚了。

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台灣必勝客迎接中秋節，創意新推「低頭望明月」披薩，打造出最像月亮的「月見起司炭燒嫩牛披薩」，讓大家低頭就吃11顆月亮。更回歸「一公尺派對巨飽盒」，集結10款必勝客超人氣單品，一次吃滿3個經典大披薩口味＋2個紙包筆管麵或飯＋5份人氣熱烤副食，十個人一起吃也能吃超飽，限量1萬5千份，超高CP價只要1,998元。

▲中秋節不怕天氣差難賞月，必勝客推「低頭望明月」披薩，這次有哏不搞怪，打造最像月亮的「月見起司炭燒嫩牛披薩」，一次賞11顆月亮。（圖／必勝客提供）
▲必勝客中秋節創意推出「月見起司炭燒嫩牛披薩」，一次吃滿11顆月亮。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「一公尺派對巨飽盒」回歸，高CP價1,998元。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「一公尺派對巨飽盒」回歸，高CP價1,998元。（圖／必勝客提供）
適逢36週年慶再推出雙重優惠寵客，8/30～9/4限時6天，每天下午一點，使用PK雙饗卡APP快閃購開搶，前1,000名即可獲得199元大比薩優惠兌換劵。包含「夏威夷大比薩」、「雙層美式臘腸大比薩」、「燻雞絲蘑菇大比薩」等3款經典口味，採隨機發送，最高直接現省396元！每天限量1千份、共限量6千份。

而且8/30～10/31整整62天，只要使用PK APP單筆消費滿700元，免費贈送薯金幣(小)一份，再送「BBQ烤雞」、「麻糬QQ球」、「肉食派對拼盤」等，總價值超過700元的商品兌換券；吃不完還可以透過APP把優惠券轉贈給好友。據悉是台灣必勝客有史以來，回饋時間最長的促銷活動。

另外，達美樂今也推出限時外送優惠，8/29～9/11限時14天，外送3個大披薩只要799元，還加碼送1.25L大可樂；外送小披薩3個只要499元，同樣也加碼贈送1.25L大可樂。臨時約不到朋友，吃不下這麼多美食也沒關係，現在外帶大小披薩通通還只要半價，開心吃爆。

▲達美樂限時外送優惠，8/29～9/11限時14天，外送3個大披薩只要799元，加碼送1.25L大可樂；外送小披薩3個只要499元，也加碼贈送1.25L大可樂。現在外帶大小披薩通通還只要半價。（圖／翻攝自達美樂官網）
▲達美樂限時外送優惠，8/29～9/11限時14天，外送3個大披薩只要799元，加碼送1.25L大可樂；外送小披薩3個只要499元，也加碼贈送1.25L大可樂。現在外帶大小披薩通通還只要半價。（圖／翻攝自達美樂官網）

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