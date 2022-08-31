麥當勞甜心卡《咒術迴戰》珍藏版　9/14外送平台開賣快搶

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向來被內行饕客視為「省錢神器」的麥當勞甜心卡，只要於麥當勞餐廳出示甜心卡消費，即可享不限次數、買A區產品送B區產品的限定優惠。不少網友分享最強省錢點法，讓大家輕鬆就能升級吃超飽，能為小資族與學生族群的最愛。
台灣麥當勞看準「超值優惠」與「人氣IP」的雙強優勢，為甜心卡首次聯名日本當紅動漫《咒術迴戰》，分別以四位主角「虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟」的經典戰鬥身姿為卡面設計，推出全套共4張的《咒術迴戰》官方授權珍藏版甜心卡，超帥又熱血。
《咒術迴戰》聯名甜心卡全台限量50萬張，9/14起全台限量開賣，長期優惠價39元（原價每張49元），這次開賣於餐廳櫃台、自助點餐機、得來速與歡樂送等外送平台都同步販售。1套組（內含四款甜心卡各一），可於麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速購買，售價156元；3套組（內含四款甜心卡各三），僅於麥當勞歡樂送、Uber Eats、FoodPanda販售，售價468元。
提醒消費者，全新《咒術迴戰》聯名甜心卡，使用期限至2023年3月31日止。甜心卡優惠內容，不適用於外送服務與部份餐廳。
另外，台灣必勝客歡慶36週年，祭出周年慶雙重優惠，從即日起至9/4，祭出3款經典口味「夏威夷大比薩」、「雙層美式臘腸大比薩」、「燻雞絲蘑菇大比薩」特價199元優惠兌換劵，於PK雙饗卡APP每日下午一點準時開搶，每日限量1千份、共限量6千份。而且8/30起至10/31整整62天，使用PK APP單筆消費滿700元，免費贈送薯金幣一份，再送「BBQ烤雞」、「肉食派對拼盤」等總價值超過700元的商品兌換券！跟達美樂「外送3大披薩799元、3小披薩499元還送可樂」拚了。