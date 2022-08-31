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新衣服要先洗過再穿？妹子曝「觀念」網臉綠　內行抖後果

▲原PO不知道新衣服「到底該不該先洗過」，因為她怕衣服版型會跑掉，貼文一出，也有過來人抖嚴重後果。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO不知道新衣服「到底該不該先洗過」，因為她怕衣服版型會跑掉，貼文一出，也有過來人抖嚴重後果。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-31 10:34:28

不少人每隔一段時間會替自己添購新衣服、新褲子，不過你新買的衣服褲子會先洗過再穿嗎？就有一名女網友發文，表示不知道「到底該不該先洗過」，因為她怕衣服版型會跑掉，貼文一出，也有過來人抖嚴重後果。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「大家新衣服都會先洗過才穿的...嗎！？」為題發文，表示小時候在阿嬤家穿新衣服，阿嬤都很堅持要先洗過才能穿，但她後來網購的衣服通常都是到了就直接穿，「一方面是貪方便，一方面是怕很多衣服一下水就爛了，所以我通常都是穿過一次之後才會洗」。

豈料最近有朋友跟他說「成衣廠環境很髒，或是這件衣服被你買走錢不知道有沒有被別人穿過之後退貨，也有可能衣服上有殘留的化學藥劑」，所以朋友買任何衣服時，在穿之前一定都會先洗過，「還開玩笑說我很髒，皮膚沒出大事是不是太粗糙」。

但原PO卻認為，她很多大學朋友也都拿到新衣服就直接穿，「而且我有些衣服真的一洗板型就跑掉，貴的便宜的都有過，或是標籤上就有不可水洗的字樣，我前男友有些牛仔褲甚至都沒在洗」，因此讓她好奇在文末發問「想問問大家拿到新衣服都會洗過才穿嗎」？

▲原PO不知道新衣服「到底該不該先洗過」，因為她怕衣服版型會跑掉，貼文一出，也有過來人抖嚴重後果。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO不知道新衣服「到底該不該先洗過」，因為她怕衣服版型會跑掉，貼文一出，也有過來人抖嚴重後果。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「我個人不會洗，除非貼身衣物」、「我不會洗，跟妳一樣怕洗了就爛了，至少要美過一次」、「我比較髒，我只有內衣褲會洗過，剩下都直接穿出門」、「我是知道新衣服很髒，但我覺得我每天洗澡沒差」。

但也有網友認為，「阿嬤的觀念都比妳前面，新衣服很多都有甲醛殘留，建議還是先過水再穿啦」、「不洗真的很髒…妳哪知道上個試穿的人身上會不會有什麼髒東西」、「紡織系路過，新衣服強烈建議妳洗過再穿，首先是廠房環境問題妳無法得知，再來織物的染料殘留和纖維上沒退漿的情況，會造成皮膚敏感、搔癢甚至皮膚病」。

其中，還有人分享自身經驗，「上次網購襪子沒洗就先試穿，只穿3分鐘左右就脫下，結果我的腳過沒多久就長過敏性濕疹了」、「小時候有過沒洗直接穿，結果整片背過敏，從此以後新衣服都會先手洗過，順便看會不會掉色」、「有一次懶得洗回家發現全身過敏」。

事實上，《NOWnews今日新聞》就曾報導穿新衣服沒洗超可怕？專家曝「有害成分」：會被人體吸收」一文，毒物專家招名威就表示，新衣服中確實含有「甲醛」，被人體吸收後會引發皮膚過敏、搔癢等症狀，但同時也闢謠了「穿新衣會致癌是沒科學依據的，致癌機率非常低」。（編輯：郭佩蓉）

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