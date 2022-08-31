RAW名廚江振誠跨界設計鑽石　對太太保密「怕意見更多」

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對江振誠而言，「Every creation is an intention to de reminded」，無論是做菜還是設計珠寶，他認為最難的是「要找到對的方向和理由去做這件事，這並不容易」，能夠把菜做好、把一個珠寶很單純地呈現，當然沒有太大的問題，「但能不能夠在呈現的背後，創造出更大的訊息讓大眾接收到」，這才是比較困難的地方。
江振誠認為，料理和設計珠寶的共同點是，「花了很多時間在處理很多細節，期待每一個人看到的人，都會看到那些費時耗工堆砌的細節，並把這些最珍貴的記憶和回憶留下」。他分享這次為JOY COLORi設計的作品，宛如一條「時間軸」，「Every diamond is a moment to be remembered. 每顆鑽石，都是一刻珍貴的回憶，能為永續時尚做出一份貢獻，亦是一個珍貴的moment」。
江振誠把鑽石想像成重要的時刻，長長短短、上上下下延續並串連在一起，象徵著人生每個特別的時間點，「每一個線條都代表不一樣的你，象徵每一條皺紋、每一件人生值得紀念的事情」，還俏皮為了該創作設計了一款全新的簽名。他透露人們「在做每一個選擇、吃一道料理或食材，往往沒有注意到背後的起心動念」，可能只是因為漂亮就購買，其實創作者的背後意義更為重要，希望作品可以傳達出即使做同一個選擇，但期望背後能夠成就更好的一件事，「創作的人很重要、選擇的人也很重要」。
曾出版《八角哲學》一書的江振誠，紀錄自己激發創意與管理創作流程的八個骨幹，鹽salt、質texture、憶memory、純粹pure、風土terroir、南法south、工藝artisan及獨特unique。透露也因此熱愛搜集各種八角形的東西，因此對JOY COLORi阿斯切切工的「愛戀光芒」一見鐘情。他分享欣賞階梯形的切割讓鑽石光芒，有別於平常看到圓鑽等其他款式較少見的表現。對打扮造型也很有見解的Chef Andre，現場佩戴來自美國、由男性設計師執掌的Smiling Rocks，不只睽違十多年再度戴上耳環，還創意將戒環戴在指節上，展現豐富玩心。
JOY COLORi未來鑽石將「實驗室培育鑽石」引進台灣，主打零碳排、零汙染的永續鑽石，2019年引進全球唯一獲得零碳排認證的實驗室培育鑽石DIAMOND FOUNDRY；今年再度引進世上第一家實現100%氣候中性、來自美國的Washington Diamond鑽石品牌，以及擁有國際蝴蝶標誌認證等多項永續行動的美國Smiling Rocks，實踐永續時尚理念。