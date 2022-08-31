COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

RAW名廚江振誠跨界設計鑽石　對太太保密「怕意見更多」

▲「全台最難訂的餐廳」RAW再度蟬聯《米其林指南2022》二星餐廳，國際名廚江振誠Chef Andre跨界為倡導永續的JOY COLORi設計鑽石項鍊，透露「太太好像只有看過我正在畫東西」設計鑽石的事想暫時對她保密，笑說「她可能比我意見更多，可能會跟我說她喜歡的款，叫我畫上去」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「全台最難訂的餐廳」RAW再度蟬聯《米其林指南2022》二星餐廳，國際名廚江振誠Chef Andre跨界為倡導永續的JOY COLORi設計鑽石項鍊，透露「太太好像只有看過我正在畫東西」設計鑽石的事想暫時對她保密，笑說「她可能比我意見更多，可能會跟我說她喜歡的款，叫我畫上去」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-08-31 18:36:33

「全台最難訂的餐廳」RAW再度蟬聯《米其林指南2022》二星餐廳，國際名廚江振誠今（31）日出席跨界合作、倡導永續的JOY COLORi未來鑽石發表會，獨家回應《NOWnews今日新聞》謙稱「我沒有企圖要拿任何星」。現場親曝設計鑽石項鍊的手稿，分享草圖僅花了5分鐘便完成，透露「太太好像只有看過我正在畫東西」，設計鑽石的事想暫時對她保密，笑說：「她可能比我意見更多，可能會跟我說她喜歡的款，叫我畫上去！」對江振誠而言，「每一個鑽石都代表著一個時刻、回憶」，坦言自己很期待成品，也希望「讓她看到完整的東西應該會比較喜歡」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江振誠長期關懷ESG永續不遺餘力，受邀為JOY COLORi未來鑽石設計作品，因雙方「倡導永續」理念一拍即合而決定跨刀，他分享一收到合作消息，只花5分鐘便畫下草圖。現場親揭這次為JOY COLORi設計的鑽石項鍊手稿，透露「太太好像只有看過我正在畫東西」設計鑽石的事想暫時對她保密，笑說「她可能比我意見更多，可能會跟我說她喜歡的款，叫我畫上去」，直說設計手稿「就是比較單純、我自己第一時間聽到設計合作的想法」，希望快速把當時的moment記錄下來第一個感覺；認為讓太太直接看到完整的東西應該會比較喜歡，而對她保密設計。

對江振誠而言，「Every creation is an intention to de reminded」，無論是做菜還是設計珠寶，他認為最難的是「要找到對的方向和理由去做這件事，這並不容易」，能夠把菜做好、把一個珠寶很單純地呈現，當然沒有太大的問題，「但能不能夠在呈現的背後，創造出更大的訊息讓大眾接收到」，這才是比較困難的地方。

▲江振誠坦言看到JOY COLORi品牌創辦人Irene在鑽石上實踐永續流行並引進台灣，覺得是對產業很大的鼓舞。希望透過參與鑽石設計，可以一起支持永續，期待能在各產業看到更多對永續的發想。（圖／記者蕭涵云攝）
▲江振誠坦言看到JOY COLORi品牌創辦人Irene在鑽石上實踐永續流行並引進台灣，覺得是對產業很大的鼓舞。希望透過參與鑽石設計，可以一起支持永續，期待能在各產業看到更多對永續的發想。（圖／記者蕭涵云攝）
江振誠認為，料理和設計珠寶的共同點是，「花了很多時間在處理很多細節，期待每一個人看到的人，都會看到那些費時耗工堆砌的細節，並把這些最珍貴的記憶和回憶留下」。他分享這次為JOY COLORi設計的作品，宛如一條「時間軸」，「Every diamond is a moment to be remembered. 每顆鑽石，都是一刻珍貴的回憶，能為永續時尚做出一份貢獻，亦是一個珍貴的moment」。

江振誠把鑽石想像成重要的時刻，長長短短、上上下下延續並串連在一起，象徵著人生每個特別的時間點，「每一個線條都代表不一樣的你，象徵每一條皺紋、每一件人生值得紀念的事情」，還俏皮為了該創作設計了一款全新的簽名。他透露人們「在做每一個選擇、吃一道料理或食材，往往沒有注意到背後的起心動念」，可能只是因為漂亮就購買，其實創作者的背後意義更為重要，希望作品可以傳達出即使做同一個選擇，但期望背後能夠成就更好的一件事，「創作的人很重要、選擇的人也很重要」。

曾出版《八角哲學》一書的江振誠，紀錄自己激發創意與管理創作流程的八個骨幹，鹽salt、質texture、憶memory、純粹pure、風土terroir、南法south、工藝artisan及獨特unique。透露也因此熱愛搜集各種八角形的東西，因此對JOY COLORi阿斯切切工的「愛戀光芒」一見鐘情。他分享欣賞階梯形的切割讓鑽石光芒，有別於平常看到圓鑽等其他款式較少見的表現。對打扮造型也很有見解的Chef Andre，現場佩戴來自美國、由男性設計師執掌的Smiling Rocks，不只睽違十多年再度戴上耳環，還創意將戒環戴在指節上，展現豐富玩心。

JOY COLORi未來鑽石將「實驗室培育鑽石」引進台灣，主打零碳排、零汙染的永續鑽石，2019年引進全球唯一獲得零碳排認證的實驗室培育鑽石DIAMOND FOUNDRY；今年再度引進世上第一家實現100%氣候中性、來自美國的Washington Diamond鑽石品牌，以及擁有國際蝴蝶標誌認證等多項永續行動的美國Smiling Rocks，實踐永續時尚理念。

▲由上至下：RAW名廚江振誠跨界設計鑽石5分鐘畫下的草圖；宛如「時間軸」的鑽石項鍊手稿，成品將於12月問世並限量。（圖／JOY COLORi提供）
▲由上至下：RAW名廚江振誠跨界設計鑽石5分鐘畫下的草圖；宛如「時間軸」的鑽石項鍊手稿，成品將於12月問世並限量。（圖／JOY COLORi提供）
▲江振誠分享欣賞的JOY COLORi鑽石戒指，由左至右：「戀心時光」定情戒、「羅納河星空」寵愛自己款、「誓言」求婚款、「愛戀光芒」結婚紀念款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲江振誠分享欣賞的JOY COLORi鑽石戒指，由左至右：「戀心時光」定情戒、「羅納河星空」寵愛自己款、「誓言」求婚款、「愛戀光芒」結婚紀念款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：JOY COLORi未來鑽石創辦人謝淑英Irene、RAW國際名廚江振誠Chef Andre。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：JOY COLORi未來鑽石創辦人謝淑英Irene、RAW國際名廚江振誠Chef Andre。（圖／記者蕭涵云攝）

獨／RAW蟬聯米其林二星　江振誠：我沒有企圖要拿任何星

米其林2022星級餐廳完整名單！頤宮蟬聯三星　台南沒入選

米其林遺珠之憾！二星鮨天本、一星A CUT、大腕掉星落榜

高雄米其林「承Sho」摘星　主廚懂台灣小吃：曝愛店是它

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀