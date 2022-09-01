「使勁搖熱炒姐」爆紅！本尊店家曝光 老饕認了生意超好
現在小吃攤眾多，每間都要打出自己的特色來建立名聲，然而在商圈中要有一席之地，不僅東西要好吃，也要夠吸引人才行。近日，網路上就流傳一段「使勁搖熱炒姐」舞動的影片，一名老闆娘炒個菜直接熱舞起來，超爆笑的畫面搭上無違和的音樂，被網友瘋狂討論，如今店家也被神出！
一名網友在Tik Tok貼文指出「阿嬤使勁搖！這才叫做專業」只見影片中，一名婦人正在熱炒食物當中，結果突然拿起整個鍋子與鏟子，開始前後搖擺多次，伴隨大火的情況以及後製上的音樂，完全對拍精準就好像炒菜真的要跳這支舞一樣。
貼文一出，網友紛紛回應「炒的最高境界」、「絕對熱炒最高境界！」、「使勁搖姐！我跪了」、「三進三退炒法」、「有節奏的炒法」、「阿嬤有節奏欸！一天能炒幾次，很快就累了吧！」不過也有內行老饕立刻認出該間店「國華街無誤」、「絕對是國華街，他們的鱔魚意麵超好吃」、「國華街福昇小食啦！老闆娘人很好喔，是因為火太大才要這樣」、「國華街鱔魚意麵！生意真的超好，現在爆紅應該更好了！」
而事實上，YouTuber牛排日前就也剛好朝聖該店家，是位在台南國華街、永樂市場一帶的美食戰場，名為「福昇小食」的排隊名店，經常假日用餐時段都要排隊，其主要有名的為「炒鱔魚意麵」，牛排當時前往朝聖時，也捕捉到老闆娘正在「使勁搖」的畫面，透露之所以會前後走動，就是為了避開炒鍋的大火，稍微退後閃避，而牛排也實際上陣體驗，結果一陣手忙腳亂，直接由老闆娘接手，讓在場人笑到不行。（編輯：張嘉哲）