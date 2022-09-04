中秋烤肉1公斤里肌豬399元　王品聯手7-11海陸組免千元

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另一款「韓式烤肉組」，則以當紅韓式烤肉為主角，選用肉質紮實的板腱牛排，搭配油脂豐富的雪花牛、豬五花，及招牌里肌肉，共重2公斤的肉品，優惠價1,488元，還搭配芝麻葉、泡菜、味噌醬，及招牌「吐司」及吐司抹醬，推薦給吃膩台日燒肉口味的民眾嚐鮮。
而王品集團旗下零售品牌「王品嚴選」，去年首度加入中秋燒肉組戰局，於王品瘋美食購物網只花6天便完售限量500組。今年整合集團採購肉品、海鮮優勢，推出千元有找、海陸雙饗等4款中秋燒肉組，提供全台6,500家7-11、foodpanda外送隨點即送、MOMO購物網24小時宅配到家等5大通路訂購，方便民眾搶貨。
其中，7-11獨家販售的「王品嚴選－海陸雙饗燒烤宴」，包含濕式熟成後多汁肉甜的紐西蘭熟成肋眼牛排，燒烤必備的美國Choice牛五花與豬梅花，以及兩款捕撈後急速鮮凍的台灣甜白蝦、阿根廷野生魷魚，預購價竟然只要999元，全台限量兩千組，要搶要快。美廉社與foodpanda則有「王品嚴選－重磅肉多多燒烤組」，集結三種Choice級美國牛肉，放入肉質軟嫩的肋眼牛排、厚薄適中的牛五花與口感Q軟的嫩肩角切牛，搭配1.2公分厚切戰斧豬排與台灣梅花豬，5款肉品總重約1公斤，超值優惠價1,199元。
另兩款上架王品瘋美食購物網、MOMO購物網的「王品嚴選－經典全牛燒烤宴」，擁有紐西蘭草飼老饕牛舌、美國Choice肋眼牛排、帶骨牛小排、牛板腱燒、嫩肩角切牛、牛五花等最熱銷6款牛肉，79折優惠價1,599元。「王品嚴選－豪華日本A5和牛海鮮燒烤宴」則有日本鹿兒島頂級A5黑毛和牛，密布大理石紋油花、入口即化的霜降、板腱兩種部位，搭配美國肋眼牛排等4款肉品，與北海道生食級干貝、頂級活凍黑虎蝦，奢華組合77折優惠價2,999元。
「王品嚴選」4款燒肉組合均附贈清爽不膩的原燒鮮甜水果燒肉醬。於「王品瘋美食購物網」購買中秋燒肉組除可享免運優惠，及3%王品瘋點數回饋；搭配指定信用卡最高8%回饋。
去年中秋節以精選美國牛肉的男子漢燒烤盛合，累積不少口碑的瀧厚炙燒熟成牛排，今年推出適合6～8人享用的「無肉不歡海陸烤肉組」，包含經美國農業部認證的高品質自然牛嫩肩沙朗、有安格斯界牛中之王1855溼式熟成板腱牛排、台灣在地盤克夏黑豚戰斧豬排、汶萊國寶金鑽白蝦、日本北海道生食等級干貝、油脂豐厚的午仔魚等，共計17樣頂級肉品與海鮮，中秋節前訂購特惠價3,499元；9/4前訂購再享現金500元折扣。
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