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阿堂鹹粥漲價遭洗版！他愣：鼎泰豐炒飯250沒事　2關鍵曝

▲阿堂鹹粥近日宣佈一碗鹹粥從200元漲價到260元，引起網友極度反彈的聲浪。（圖/阿堂鹹粥google評價）
▲阿堂鹹粥近日宣佈一碗鹹粥從200元漲價到260元，引起網友極度反彈的聲浪。（圖/阿堂鹹粥google評價）

編輯中心/綜合報導

2022-09-06 10:15:20

台南知名美食「阿堂鹹粥」近日宣布再度漲價，將招牌魚肚鹹粥售價漲到260元，由於去年底才剛漲價，在9個月後又漲第2次，讓許多網友不滿，甚至有許多人去Google評價灌爆1星，引起討論。對此，就有網友討論「阿堂鹹粥漲價被噴爆，鼎泰豐炒飯250元怎麼都沒人噴啊？」貼文引發熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「鼎泰豐的蝦仁蛋炒飯，本體就只有蝦仁跟飯，加一點青蔥跟蛋還有調味料，一兩人份量240，最近又調漲到250，怎麼沒人出來喊貴，虱目魚鹹粥的CP都感覺比較高欸？有人可以解釋一下這什麼情況嗎？」

▲有網友對鼎泰豐蛋炒飯念念不忘，想知道究竟怎麼炒才能炒得像鼎泰豐一樣美味，貼文一出，也有一名達人專業回文，分享「神級秘訣」。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲鼎泰豐有名的餐點「炒飯」可以說是榜上有名，但售價並不便宜。（圖／記者郭佩蓉攝）
貼文一出，網友紛紛回應「鼎泰豐的主打應該是服務態度吧？」、「頂高規格的服務跟小吃店，差這麼遠」、「鼎泰豐有頂高規格服務不說，一個漲10元，一個漲60元怎麼比啊？」、「路邊攤跟鼎泰豐比什麼」、「鼎泰豐是餐廳欸，阿堂鹹粥是小吃店，差那麼多，重點是沒有頂規服務還漲價60」、「環境就天差地遠了，怎可能鼎泰豐跟阿堂鹹粥比」。

而對於漲價引發的一片批評聲浪，根據《壹蘋新聞網》報導，二代傳人阿堂也出面回應，透露鹹粥已有70年歷史，如今交棒給兒子經營，3代做法都一樣，不會偷工減料，漲價是因為考量到成本，蚵仔每斤200多塊，虱目魚肚也在漲，況且鹹粥份量大，強調「目前生意並沒有受到什麼影響，我們不在乎幾顆星，老台南在吃的」。（編輯：張嘉哲）

▲台南知名美食「阿堂鹹粥」時常高朋滿座，但近期再度漲價引來網路負評。（圖／翻攝Googlemaps）
▲台南知名美食「阿堂鹹粥」近日宣佈漲價，引發網友熱烈討論。（圖／翻攝Googlemaps）

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