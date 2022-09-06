苦苓替楊丞琳逆風喊話！網友「揪1點」不買單：非常心機
楊丞琳近年多在中國發展，最近被爆出她在節目上稱自己是「廣東人」，並表示「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「其實吃海鮮是奢侈的，在那」，這言論瞬間引爆網友怒火。對此，苦苓在臉書喊話「大家不要冤枉楊丞琳」，說明楊指的是童年時期家境不好，可這番言論無法平息眾人怒火，大家更揪出1點直批其「非常心機」。
苦苓於今（6）日發文，喊話眾人「不要冤枉楊丞琳」，說明楊是說自己小時候家境不好，故難以吃到海鮮，並不是指所有台灣人都很難吃到海鮮。他也替其解釋「廣東人」爭議，表示楊出生於台北、祖籍在廣東，故在介紹自己與先生時稱自己是廣東人、先生是安徽人，「言談中並沒有否定台灣的意思」，並認為沒看完影片就開罵的網友就如同小粉紅般玻璃心。
貼文發出後迅速引起熱議，但眾人不買單苦苓的解釋，認為楊在言語的編排上確實很心機，「其實我覺得她說她小時候家境不好所以覺得吃海鮮覺得很奢侈是沒什麼問題，但加了『在台灣』⋯我就真的覺得不妥，也不是玻璃心的問題⋯⋯只是她這樣的說法讓人觀感欠佳啊」、「我有去看影片，老實說她就說家境不好很少機會吃到海鮮。但她用詞非常有心機...還特地加了在台灣這邊，真的超故意. ....而且整場超尷尬，他自己又提到祖籍，但根本超冷場」。
更有人逐句分析「大哥～真的有冤枉她嗎？楊丞琳講話原文：『其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡經濟的壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那』，『其實我在台灣沒吃過什麼海鮮』是第一句話，這是指小時候嗎？不是啊！即使是她小時候，台灣吃海鮮也不是奢侈的啊～」，部分網友附和「小時候家境再不好還是可以吃到蝦仁吧？小時候的海鮮更便宜....除非是自己不想吃，要不然在台灣想吃個海鮮真的不難」、「容易取得進入家常菜的海鮮，蝦仁、蛤蜊這都不貴吧」。（編輯：李惠婷）