都誤會楊丞琳了！他完整還原「節目3句話」 觀眾看懂了
楊丞琳近幾年赴陸發展順利，人氣也相當高，結果近日登上大陸綜藝節目時，因為「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「在台灣吃海鮮是奢侈的事」等語，引爆台灣網友戰火。對此，就有網友出面替楊丞琳滅火，表示其實楊丞琳的意思大家都誤會了，完整還原對話中「三個關鍵以及原意」，掀起一陣討論。
一名網友在楊丞琳「海鮮說」惹議之後，在臉書上發表意見，透露三個關鍵及原意，包括「第一，楊丞琳說的是台灣，是字幕組擅自改成中國台灣」、「第二，楊丞琳說他沒吃過，指的是沒吃過現場正在吃的『豆腐魚』這種餐點」、「第三，楊丞琳說吃海鮮是奢侈的，指的是他早年家裡經濟狀況不好，所以在那個時候吃海鮮是奢侈的！」
而該貼文也讓網紅音地大帝轉貼，表示「海鮮奢侈的部分是在講她自幼家貧所以很少吃，但斷句斷的太怪，容易讓人以為她在講『在台灣吃海鮮是很奢侈的事情』，大家賭爛歸賭爛，該還原的真相還是要還原。」音地大帝接著說「另外我覺得她父母都是廣東人，所以自我認同也是廣東人，這點沒啥問題，算是人之常情啦，但自己個人認同不要把台灣人拖下水就行了」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「看完影片就知道他不是說在台灣吃海鮮貴，是早年家境不好不能太常吃海鮮啊....不懂在吵什麼」、「真的是被誤會超大，很多人都被截圖帶風向了」、「看完整影片就知道楊丞琳不是在批評台灣海鮮物價啊，一點都不難懂好嗎？」、「字幕組弄了個中國台灣，接著楊發言又不精確，才會發生這種事」；不過也有人表示「我覺得本人出來解釋比較清楚吧，事情都燒一天了只有關留言，這件事解釋真的不難，大可不必為她擔心」。（編輯：張嘉哲）