海鮮風波後首現身！楊丞琳揮手「沒情緒」 陸網友反狂讚
楊丞琳近年多在中國發展，最近被爆出她在節目上稱自己是「廣東人」，並表示「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「其實吃海鮮是奢侈的，在那」，等等言論引爆台網怒火，網路上負評排山倒海，楊隨後關閉社群平台的留言功能，試圖冷處理，但該事件仍引起大眾討論。在海鮮輿論發燒的同時，有中國網友於6日拍到楊丞琳出現於北京機場的身影，其衣穿寡淡，看起來面無表情。
楊丞琳6日因行程緣故現身北京，這是她在「海鮮炎上風波」後首度露面，中國網友將其身影逐一拍下，照片中能看到她穿著清爽簡單的條紋針織衫及白褲，戴圓圈大耳環襯出小臉，長髮飄飄走在機場中，頗為顯眼。接著楊向拍攝自己的粉絲打招呼，雖然戴著口罩，但仍能發現她幾乎沒什麼表情，不知情緒是否被該風波影響。
楊丞琳的機場穿搭則引來中國網友的讚賞「那麼快穿毛衣？也穿出超模氣質喔」、「長發琳回來了」、「好美好美」、「美死了」、「楊丞琳好美啊辛苦拍攝」。
回顧海鮮事件，起因是楊丞琳先前上中國節目說「我是廣東人」；接著在和節目嘉賓們用餐時，一名節目參與者提問「台灣沒有豆腐魚？」，楊丞琳接：「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡經濟的壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，因該番言論遭到眾人關注。（編輯：李惠婷）