COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

海鮮風波後首現身！楊丞琳揮手「沒情緒」　陸網友反狂讚

▲楊丞琳在對岸節目上說「我在台灣沒吃過什麼海鮮」引起熱議，風波後現身照片曝光。（圖／翻攝自YouTube《中國浙江衛視官方頻道》）
▲楊丞琳在對岸節目上說「我在台灣沒吃過什麼海鮮」引起熱議，風波後現身照片曝光。（圖／翻攝自YouTube《中國浙江衛視官方頻道》）

編輯中心/綜合報導

2022-09-07 07:18:10

楊丞琳近年多在中國發展，最近被爆出她在節目上稱自己是「廣東人」，並表示「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「其實吃海鮮是奢侈的，在那」，等等言論引爆台網怒火，網路上負評排山倒海，楊隨後關閉社群平台的留言功能，試圖冷處理，但該事件仍引起大眾討論。在海鮮輿論發燒的同時，有中國網友於6日拍到楊丞琳出現於北京機場的身影，其衣穿寡淡，看起來面無表情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊丞琳6日因行程緣故現身北京，這是她在「海鮮炎上風波」後首度露面，中國網友將其身影逐一拍下，照片中能看到她穿著清爽簡單的條紋針織衫及白褲，戴圓圈大耳環襯出小臉，長髮飄飄走在機場中，頗為顯眼。接著楊向拍攝自己的粉絲打招呼，雖然戴著口罩，但仍能發現她幾乎沒什麼表情，不知情緒是否被該風波影響。

▲楊丞琳於海鮮事件首度現身。（圖／微博： 月月孟）
▲楊丞琳於海鮮事件首度現身。（圖／微博： 月月孟）
▲海鮮事件後，楊丞琳現身北京機場。（圖／微博： 月月孟）
▲海鮮事件後，楊丞琳現身北京機場。（圖／微博： 月月孟）
▲楊丞琳向粉絲揮手，看起來面無表情。（圖／微博： 月月孟）
▲楊丞琳向粉絲揮手，看起來面無表情。（圖／微博： 月月孟）
楊丞琳的機場穿搭則引來中國網友的讚賞「那麼快穿毛衣？也穿出超模氣質喔」、「長發琳回來了」、「好美好美」、「美死了」、「楊丞琳好美啊辛苦拍攝」。

回顧海鮮事件，起因是楊丞琳先前上中國節目說「我是廣東人」；接著在和節目嘉賓們用餐時，一名節目參與者提問「台灣沒有豆腐魚？」，楊丞琳接：「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡經濟的壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，因該番言論遭到眾人關注。（編輯：李惠婷）

苦苓替楊丞琳逆風喊話！網友「揪1點」不買單：非常心機

楊丞琳吃的「豆腐魚」是什麼？台灣還真的有　名字超特別

都誤會楊丞琳了！他完整還原「節目3句話」　觀眾看懂了

在台吃海鮮奢侈？楊丞琳「遭挖爽吃照」　高檔價格網傻眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀