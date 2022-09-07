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楊丞琳遭挖「3歲學芭蕾+戴牙套」！時間軸翻出風向再逆轉

▲楊丞琳近日因為上大陸節目表示「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「其實吃海鮮是奢侈的，在那」引發爭議。（圖／翻攝楊丞琳IG）
▲楊丞琳近日因為上大陸節目表示「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「其實吃海鮮是奢侈的，在那」引發爭議。（圖／翻攝楊丞琳IG）

編輯中心/綜合報導

2022-09-07 14:44:13

楊丞琳近年多在中國發展，最近被爆出她在節目上稱自己是「廣東人」，透露小時候家境不好，所以「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「其實吃海鮮是奢侈的，在那」，一番言論引爆台灣網友戰火。隨後又被挖出自3歲開始學芭蕾，並且還有戴牙套，跟小時候家境不好之說似乎有出入。不過，就有網友挖出時間軸，透露楊丞琳所說的也許是14歲過後的生活，明明沒問題卻要被圍攻，引起熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「查了一下楊丞琳過去的故事，發現她過去是因為爸爸經商失敗才背負債務，楊丞琳14歲時，父母親瞞著她與姊姊辦了離婚手續，爸媽顧慮到她們的感受暫未分居，直到1、2年後，媽媽才帶著小姊妹離家，而她當時也在因緣際會下進入演藝圈，所以小小年紀的她，便決定一肩扛起父親所留下的900萬債務」。

▲楊丞琳在對岸綜藝節目上說「我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」。（圖／翻攝自YouTube《中國浙江衛視官方頻道》）
▲楊丞琳在對岸綜藝節目上說「我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」。（圖／翻攝自YouTube《中國浙江衛視官方頻道》）
「所以這樣看來從3歲開始學芭蕾到14歲，戴牙套也是在14歲家庭經濟還可的狀況下，從14歲後家境不好有什麼問題嗎？說真的，我也不太喜歡楊丞琳一直出現在中國節目，但是這樣抹黑她好像也沒有比較厲害啊？」

貼文一出，網友紛紛回應「總要說對岸網友失控，台灣網友也蠻失控的吧？」、「人家說家境不好也許是從14歲開始，她現在都幾歲了，你各位14歲有扛900萬債務過嗎？真是無聊」、「這可以崩潰整天，也不太好意思說對岸玻璃心了」、「真的有經歷過生意失敗的就會懂啊，她14歲時的900萬，有人知道有多少嗎...吃不起海鮮很正常」、「才藝跟牙套都是家庭經濟狀況好時才有，14歲後她幫父親背負債，那時候的900萬是天價好嗎....只是她沒表達好，但根本也不難懂，連內政部都在酸真的是超不可取」。

而根據《NOWnews》日前報導「楊丞琳海鮮說遭罵爆！真相『才少講2字』　IG灌到關留言」就有網友看完片段後提到「楊丞琳應該是指「早年經濟不允許的狀況下，在台灣吃海鮮是一件奢侈的事情」表示楊丞琳應該發言少講了兩個字，如果當初那句話改為「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那『時候』」語意搭配後面就會非常完美，沒想到因為沒講清楚，才造成這次炎上風波。（編輯：張嘉哲）

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