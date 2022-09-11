颱風假沒放好哀怨？開工喝飲料提神　8家手搖飲優惠整理

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「Mr.Wish 鮮果茶玩家」全新推出冬瓜系列，主打以冰沙呈現濃郁蜜熬冬瓜與酸甜檸檬完美搭配的「冬瓜檸檬冰沙」，超級適合中秋烤肉後好好解膩一番。同步還有「冬瓜玉露」以及「冬瓜烏龍」2款冬瓜新品。9/7～9/20於UberEats點選Mr.Wish「冬瓜檸檬冰沙」即享買1送1優惠。
凡申辦Mr.Wish會員卡並綁定Mr.Wish APP會員，9月每週三會員日都有指定飲品優惠，品項包含新品冬瓜檸檬冰沙、冬瓜烏龍，還有好評回歸的百香QQ水果茶都能划算喝。
茶湯會：「全品項」買4送1
茶湯會中秋連假推出「秋月圓 茶香溢」活動，至9/11前，推出「全品項飲品買4送1」優惠。特別推薦夏日限定芭樂檸檬綠茶系列，酸甜開胃的鮮桔甘梅檸檬綠茶等，搭配中秋烤肉不膩口又清爽。
鬍子茶：「早秋霜烏龍系列」2杯99元！還能免費加茶凍或椰果
奶蓋手搖飲職人鬍子茶Who's Tea，今年中秋強打「早秋霜烏龍系列」新品，以霜烏龍做為基底茶，融合水果風味推出「青檸霜烏龍」與「紅柚霜烏龍」2款新品，酸甜香韻好誘人。即日起至9/22(四)，任選2杯早秋霜烏龍系列飲品，即享有嚐鮮價99元（百貨商場及勤美Plus門市為109元）；9/23(五)至10/7(五)寵愛咀嚼控，任選早秋霜烏龍系列飲品，即可免費加茶凍或椰果1份。
清心福全：「醋味」折價5元
清心福全中秋烤肉就「醋味」，9/7(三)～9/12(一)，到店購買大杯「蘋果醋」、「藍莓醋」，可享折價5元優惠。
蔦日子「椰椰來襲」新品2杯88折
愉悅系手搖飲蔦日子，將進口純正椰子水和A級檸檬暴槌和暴搖後，打造椰椰來襲系列「青檸白月光」、「青椰傻白甜」，口感輕盈透心涼。9/11前祭出新品限時特價
85度C全台門市在9/11舉辦「大杯拿鐵第2杯25元」活動，當天從早上十點到晚上十點，限時12小時搶購，2杯大杯拿鐵咖啡，優惠價只要120元（原價190元），等同原價63折的優惠，划算喝好康。現場每人限購三組（一組2杯），不限冰熱、寄杯辦法依各門市公告為主。
可不可熟成紅茶：全新「冷露檸果」
可不可熟成紅茶中秋節推出秋日清爽可口的檸檬黃解膩特調新品「冷露檸果」，將新鮮檸檬的酸爽清香，浸入古法熬煮的冬瓜，結合品牌招牌兩大代表元素「冷露」與「檸果」，打造果香甘醇「冷露檸果」，解渴必喝。
茶的魔手：「青梅波波」跟「
手搖飲南霸天，茶之魔手推出「青梅波波」跟「檸檬多酚」新品，運用古法釀製青梅汁，加上申請專利的「膳實珍珠」，打造每杯都有十公克膳食纖維的「青梅波波」；檸檬多酚系列，則是萃取天然無添加的原汁檸檬酵素搭配招牌純茶，微酸清甜，適合去油解膩。