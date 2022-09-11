神準心理測驗！選「最吸引你的月兔」　破解安全感從哪來

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1、自我存在感！
當你覺得自己對別人有幫助的時候，你才會覺得自己是有價值的，心裡也才能感到滿足。所以，你總是「需要去做些什麼」才能感到安心，有時候會過度付出、過度給予他人，放鬆對你來說是困難的。要相信，有時候「不做什麼」，甚至比「有做什麼」還更有幫助，請允許自己去接受「不做什麼」也是可以的哦。
2、讓別人喜愛我！
你非常在意別人怎麼看你，覺得被別人喜歡是很重要的，被別人喜歡才是安全的、讓你感到安心的。所以你必須表現得宜，你喜歡有和諧的人際關係。小心你有過度討好或害怕拒絕的問題，要知道，自已喜歡自己才是最重要的哦。
3、擁有足夠的金錢物質！
你喜歡可以自由自在享受物質帶來的美好，想吃什麼就吃什麼，想買什麼就買什麼！財富上的自由才能讓你感到安全，於是你可能過度執著於擁有很多東西，其實，內心的自由也是很有幫助的，關鍵在於對於任何狀況都保持開放。
4、自由做自己！
你討厭被束縛的感覺，當你覺得可以自由表達自己的時候，你才能感覺安心。太複雜的人事物不適合你，所謂「經營人際關係」對你來說也是困難的，可是有什麼關係呢？在這個世界上總是會有可以懂你、包容你的人出現，因為你是幸運的！
5、沈浸在幻想的泡泡裡
詩和遠方才是你想要的，對你來說，現實本身就是不安全的。真要說的話，或許童話世界才是安全的，任何有關真實世界的人事物，都經常令人難以承受，於是一部電影或小說才是安全的出口，在地球上水土不服的你，需要好好練習處理人間的問題，停止逃避吧。
6、即時行樂，享受生活！
你每天都過得很充實，沒有一丁點浪費！有得吃、有得玩、每天睡好覺，剩下的都不重要，單純過好每一天就是了，安全感是什麼？可以吃嗎？哪裡來這麼多感覺呢？你們好奇怪⋯⋯有些人就是什麼也沒有學習，只是順應自然就過得很心靈很飽滿了。對啦，就在說你這種人啦（附送鈄眼）。