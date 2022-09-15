COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

超佔記憶體！強者教Line減肥法「6.83G變334MB」　網全跪

▲一名神人分享Line的快速減肥法，更表示自己的Line減肥後從6.83G變成334MB。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲一名神人分享Line的快速減肥法，更表示自己的Line減肥後從6.83G變成334MB。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-09-15 10:17:45

現代人手一支手機，也因為使用需求大，常常發生容量不足的困擾，對此就有一名神人分享Line的快速減肥法，更表示自己的Line減肥後從6.83G變成334MB，超實用教學曝光後，讓許多網友看完忍不住讚嘆：「你是民族的救星，世界的偉人」、「好人一生平安」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT分享Line減肥（iMazing法），並表示他使用的手機是iPhone 11，系統為iOS 15.6.1，Line版本則是12.13.0，另外還需要準備iTunes、iMazing及7zip，而他的手機減肥前的Line容量佔了6.83G，減肥後則是縮減成334MB，差異非常大。 

▲LINE在台灣的使用率相當普及，想找對方怪怪的曖昧訊息，其實LINE裡面也有藏了不少魔鬼細節。(圖／記者周淑萍攝)
▲許多人在聯絡時都是使用Line傳訊息，因此容易佔據大量空間。(圖／記者周淑萍攝)
原PO透露減肥過程為： 

1.先把Line中不需要的聊天室刪一刪退一退，弄好後再加回去。 

2.用iTunes完整備份一次，避免翻車。 

3.用iMazinge的管理應用程式抽Line的檔案出來。 

原PO指出，先將抽出的Line.imazingapp改Line.zip，之後再用7zip打開，可以解壓縮一份來找檔案，但刪除還是在7zip內操作比較好，避免後續壓縮回去時出問題。 

4.尋找想要留存的資料夾備份到其他地方或刪除不要的資料夾，要有耐心，C開頭的資料夾是群組聊天，U開頭的是個人聊天。 

5.以上都處理好後，把Line.zip改回Line.imazingapp。 

6.用iMazing的管理應用程式將Line.imazingapp丟回手機。 

不過原PO也提醒，此處要注意， iPhone上顯示回復備份時，要選擇不要回復備份。 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲神人分享Line的快速減肥法，讓網友讚嘆超強大。（圖／翻攝自PTT）
貼文曝光後，網友們全讚嘆，「太強了！感謝分享」、「推詳細！」、「Line真的肥很快，特別是有群組每天在傳影片跟照片的」、「改天來試試，line佔80G，256G手機都快不夠」、「你是民族的救星，世界的偉人」、「好人一生平安」。 

而LINE官網則表示，目前有關釋放手機空間，最主要方式為「刪除快取」，iOS版本的LINE在刪除快取較方便，只要到LINE設定的「刪除資料」，並只勾選「快取資料」，就能一鍵刪除快取，快速替手機挪出空間。（編輯：賴禹妡）   

為何一堆人不太接LINE電話？眾抖「驚人理由」：早就發現

教授深夜傳LINE「穿這樣我受不了」！4句挑逗嚇壞大三妹

去柬埔寨失聯2個月！健身教練「回LINE了」　眾一看發毛

搶先開箱iPhone14！蔡阿嘎曬「紫色實機」　網羨翻：太香

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀