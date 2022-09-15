超佔記憶體！強者教Line減肥法「6.83G變334MB」　網全跪

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO透露減肥過程為：
1.先把Line中不需要的聊天室刪一刪退一退，弄好後再加回去。
2.用iTunes完整備份一次，避免翻車。
3.用iMazinge的管理應用程式抽Line的檔案出來。
原PO指出，先將抽出的Line.imazingapp改Line.zip，之後再用7zip打開，可以解壓縮一份來找檔案，但刪除還是在7zip內操作比較好，避免後續壓縮回去時出問題。
4.尋找想要留存的資料夾備份到其他地方或刪除不要的資料夾，要有耐心，C開頭的資料夾是群組聊天，U開頭的是個人聊天。
5.以上都處理好後，把Line.zip改回Line.imazingapp。
6.用iMazing的管理應用程式將Line.imazingapp丟回手機。
不過原PO也提醒，此處要注意， iPhone上顯示回復備份時，要選擇不要回復備份。
貼文曝光後，網友們全讚嘆，「太強了！感謝分享」、「推詳細！」、「Line真的肥很快，特別是有群組每天在傳影片跟照片的」、「改天來試試，line佔80G，256G手機都快不夠」、「你是民族的救星，世界的偉人」、「好人一生平安」。
而LINE官網則表示，目前有關釋放手機空間，最主要方式為「刪除快取」，iOS版本的LINE在刪除快取較方便，只要到LINE設定的「刪除資料」，並只勾選「快取資料」，就能一鍵刪除快取，快速替手機挪出空間。（編輯：賴禹妡）