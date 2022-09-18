普橘人物／私廚阿寶學廚路　「整個宇宙推著我走進廚房」

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回憶起第一份廚房工作，阿寶說他很幸運的遇到一位不藏私的老師傅，因為自己的熱情和天賦，快速成為大廚的得力助手，阿寶問老師傅為何肯教他，「當時老師傅跟我說，因為我很肯學就交給我，不然這些東西哪天他掛了也帶不走，我真的覺得我很幸運，不是每個人都有機會遇到這樣的師父！」
但人生故事不是永遠盡如人意，勢必會有些風浪和碎石的存在。「有一天，老師傅和老闆意見不合，開店前人就消失了！」在餐廳訂位滿滿的狀態下，阿寶被推上主廚位置，「我記得那天我握著炒菜鍋的手抖的誇張！」但那一場突如其來的隨堂考，他全數通過！從此站上了神聖的爐台，「又是一個宇宙給我的機會！」他笑說。
「我總是很中二的覺得是整個宇宙推著我走到現在這裡，一切都是機緣。」說是機緣，用「命中註定」也能解釋他走上廚師路。阿寶家中從爸爸、姑姑等都是總鋪師，小時候大人辦桌忙出菜，小孩就在旁邊玩耍，他說，大概從那時候開始，想當廚師的種子就已經播種在心裡了。
雖然有總鋪師的血液，可以快手隨心的端出淎湃的中式料理，但進到了遊戲橘子成為私廚之一，因每月有主題，想要讓員工吃到各式驚喜料理，但卻苦了私廚們。「不是每一次的主題都很拿手，看到其他私廚拿出來的菜都漂漂亮亮，但我就是一坨，挫折感很重。」阿寶也跟著拿起鑷子裝飾每一道菜餚，強迫自己往前，賣相沒有別人強，但口味總能收服多數人味蕾。
有一次出了一道「Tapas」主題，就此讓打通他任督二脈！「當時超苦惱，不想複製網路菜單，覺得不是自己的味道，我過不了自己那關，轉念一想，不如改中餐西吃一樣做成小點心就好啦！」他將小黃瓜淋上肉燥醬，就連臭豆腐都成為Tapas主角之一，阿寶用自己方式詮釋了西式料理，每一道都是快樂的玩出新滋味。