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普橘人物／私廚阿寶學廚路　「整個宇宙推著我走進廚房」

▲阿寶為最強員工餐廳「普橘島」私廚之一，擅長中菜，卻有辦法在各種異國料理主題中展現出「阿寶流」的神奇魔法，端出一道道令人驚豔的菜色！（圖／受訪者提供）
▲阿寶為最強員工餐廳「普橘島」私廚之一，擅長中菜，卻有辦法在各種異國料理主題中展現出「阿寶流」的神奇魔法，端出一道道令人驚豔的菜色！（圖／受訪者提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-18 13:19:58

橘子集團員工餐廳「普橘島」私廚臥虎藏龍，今（18）日要介紹的阿寶師（沈衣瀅），是一個從屏東高樹鄉北漂的青年。雖不是畢業於廚藝專校，但阿寶從小就在「辦桌」中長大，爸爸、親戚都是辦桌總鋪師，說有總鋪師的血液一點都不為過！再加上，第一份工作就遇到了廚房老師傅毫不藏私的教他，「整個宇宙推著我走進廚房！」。阿寶現在除了是飯店廚師之外，同時也是最強員工餐廳「普橘島」私廚之一，和吳謝私廚也密切合作。擅長中菜，卻有辦法在各種西式的異國料理主題中展現出「阿寶流」的神奇魔法，一道道令人驚豔的菜色，讓不少人成為阿寶宇宙的信徒！

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▲普橘人物,私廚阿寶（圖／受訪者提供）
▲阿寶擅長中菜西吃，讓中餐玩出新境界。（圖／受訪者提供）
阿寶進入3字頭的年紀，當然也有過不工作歷練，從家政科畢業後，做過百貨銷售、加油站、便利商店、咖啡店、餐飲，不勝枚舉，但總找不到歸屬感，直到走進廚房，拿起菜刀切菜、備料的瞬間，心中有個聲音「對就是它了！」他知道自己注定要走入廚房。

回憶起第一份廚房工作，阿寶說他很幸運的遇到一位不藏私的老師傅，因為自己的熱情和天賦，快速成為大廚的得力助手，阿寶問老師傅為何肯教他，「當時老師傅跟我說，因為我很肯學就交給我，不然這些東西哪天他掛了也帶不走，我真的覺得我很幸運，不是每個人都有機會遇到這樣的師父！」

但人生故事不是永遠盡如人意，勢必會有些風浪和碎石的存在。「有一天，老師傅和老闆意見不合，開店前人就消失了！」在餐廳訂位滿滿的狀態下，阿寶被推上主廚位置，「我記得那天我握著炒菜鍋的手抖的誇張！」但那一場突如其來的隨堂考，他全數通過！從此站上了神聖的爐台，「又是一個宇宙給我的機會！」他笑說。

▲普橘人物,私廚阿寶（圖／受訪者提供）
▲阿寶擅長中菜熱火快炒，面對西式主題的菜色，一開始也坦言「很受挫！」（圖／受訪者提供）
「我總是很中二的覺得是整個宇宙推著我走到現在這裡，一切都是機緣。」說是機緣，用「命中註定」也能解釋他走上廚師路。阿寶家中從爸爸、姑姑等都是總鋪師，小時候大人辦桌忙出菜，小孩就在旁邊玩耍，他說，大概從那時候開始，想當廚師的種子就已經播種在心裡了。

雖然有總鋪師的血液，可以快手隨心的端出淎湃的中式料理，但進到了遊戲橘子成為私廚之一，因每月有主題，想要讓員工吃到各式驚喜料理，但卻苦了私廚們。「不是每一次的主題都很拿手，看到其他私廚拿出來的菜都漂漂亮亮，但我就是一坨，挫折感很重。」阿寶也跟著拿起鑷子裝飾每一道菜餚，強迫自己往前，賣相沒有別人強，但口味總能收服多數人味蕾。

有一次出了一道「Tapas」主題，就此讓打通他任督二脈！「當時超苦惱，不想複製網路菜單，覺得不是自己的味道，我過不了自己那關，轉念一想，不如改中餐西吃一樣做成小點心就好啦！」他將小黃瓜淋上肉燥醬，就連臭豆腐都成為Tapas主角之一，阿寶用自己方式詮釋了西式料理，每一道都是快樂的玩出新滋味。

▲普橘人物,私廚阿寶（圖／受訪者提供）
▲阿寶為遊戲橘子員工餐廳「普橘島」的私廚之一，經常需要端出各種新鮮菜色給員工，對他來說是個相當有趣的挑戰。（圖／受訪者提供）

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