關山大地震很奇怪？學者：花東縱谷任何地方都可能發生
昨晚（9/17）台東關山發生芮氏規模6.4強震，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪時表示，當地過去近50年來鮮少出現地震，從1973年迄今近50年來，不包含昨天，也只發生過7起規模5.0以上的地震，「真的相當奇怪！一定有我們不知道的（地質）構造存在。」中正大學地震研究所副教授石瑞銓指出，花東縱谷其實就是在一個大的板塊交界帶上，任何地方都有可能因為能量釋放而造成地震，關山附近確實比較少有地震，但很可能是能量從新的地方破裂釋放。所幸這起地震的深度不深，極淺層地震雖搖晃明顯，但相對來說是釋放能量並不會太大，後續餘震應該也不會太多。
石瑞銓指出，板塊交界帶上的地震活動，通常都有分段釋放能量的特性。通常來說，交界帶上的地震活動都發生在地質最脆弱的地方，過往有些地區就是出現地震頻率很高，有些地方沒有特別活動，「但過去不動不代表不會動，只是時間早晚或是發生在不同地方而已」。
石瑞銓強調，雖然這次關山強震深度只有7.3公里，屬於極淺層地震，導致民眾感受到搖晃特別明顯，但也因為地震深度不深，相對來說地質較為鬆軟，不用等到累積太大能量才能造成錯動，相對來說釋放的能量就比深層地震小一些。
依照目前國內研究顯示，在台東縱谷東側的海岸山脈，表面的斷層是向東延展，而縱谷西側的中央山脈，則是斷層則是向西延展，兩者最後才會在地底深度整合成為一個大的斷層。石瑞銓說，過往研究顯示，池上斷層位置比較偏東、往海岸山脈一側為主，因此昨晚關山地震與池上斷層應無關聯。不過，通常地震活動除了會在已知的老斷層發生，也可能從新的破碎帶釋放能量，昨晚的情況很可能是後者，提醒花東縱谷地區，其實都需要做好防震準備。
氣象局地震測報中心課長陳達毅今日受訪時表示，這起地震成因，主要是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊，長期累積能量後斷層受不了應力擠壓而錯動釋放能量，從震央位置研判，雖然鄰近池上斷層，但兩者應該沒有關聯，很可能是中央山脈底下的斷層系統釋放能量所致。