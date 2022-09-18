關山當地近50年最大地震！氣象局憂：恐引發池上斷層錯動
台東關山鎮在昨（17日）晚9時41分發生芮氏規模6.4強震，根據中央氣象局觀測資料統計，從這起地震震央週邊10到15公里範圍內，從1973年到昨日為止，僅發生過7起芮氏規模5.0以上地震，其中規模超過5.5以上的更是只有在1998年出現過1次規模5.8地震，平時甚至連中小型地震都很罕見，因此這起地震堪稱是當地近50年來最大地震，也是首次地震規模達到6.0以上的強震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出：「這起地震真的『相當奇怪』，一定有我們不知道的（地質）構造存在！」
陳國昌說，這起地震震央附近，過往發生大規模地震頻率相當稀少，甚至連中小型地震都很少見，從以前地震分佈看不出來，之前有明顯的破碎帶存在。氣象局原先預估很可能與池上斷層有關，但從定位位置來看，跟池上斷層傾斜面又不相同，實際上可能跟池上斷層沒直接相關，很可能是有目前不知道的地質構造存在。
不過陳國昌也提醒，由於這起地震規模相當大，要提防可能引發池上斷層錯動，小的錯動也有可能，特別提醒在未來2天內還有規模5以上的強震出現。
昨日這起規模6.4地震也是今年台灣地區規模第二大的地震，僅次於3月23日發生在花蓮近海的規模6.7強震。不過昨日這起地震發生在陸地上，加上震源深度僅7.3公里，不僅震央附近搖晃的相當劇烈，台東池上觀測到6強震度是今年最大震度，也是氣象局地震震度改制2年多來最強震度，全台灣幾乎都感受到搖晃，連台北都有2級震度。