強震摔壞公仔有救了！他開放「免費維修」 限時7天報名
台東近日連續發生兩起規模超過6的強震，甚至餘震也有5.9的規模，全台搖晃有感，災情也陸續傳出。然而日前就有一名收藏整櫃公仔、模型的網友分享監視器影片，只見地震來臨時，櫃子上的昂貴公仔及模型收藏居然陸續往地面上摔落，甚至破碎、毀壞，在社群平台上引起熱議。對此，臉書粉專「透工坊」看完這些模型災難片後，表示在限時天數內，願意免費幫忙修復，讓網友大讚太佛心！
《NOWnews》日前報導「心碎！地震『整櫃模型』1秒摔滿地 他哭：錢落下的聲音」，內容提到，一名網友貼出自家監視器影片，當地震來臨時，短短1秒內，整櫃的公仔、模型收藏就這樣被搖落，掉到地上時甚至整隻破碎，損失可以說是相當慘重。
貼文曝光後，網友們紛紛不忍直視留言，「這個比上次老婆把公仔送給親戚的小孩事件更慘」、「心碎的聲音」、「這真的會想死」、「老婆：這不是我幹的」、「沒摔壞哪來新的公仔積木」、「這一夜震倒不知有多少公仔，樂高收藏家，收持殘局的星期日」、「數萬塊收藏瞬間毀於一旦」、「心都碎了......地震完我也是趕快衝回去看我的玩具」。
對於許多模型收藏家頻傳災情，臉書粉專「透工坊」發文表示「地震或多或少有災情，願大家平安，但看到許多模型被摔碎真的只有難過可言，如有模型玩具需修復，請不要客氣，運費您出，修復我來！不收錢，僅會做個人維修紀錄，希望大家收藏、玩玩具不要有過多負擔，不收費截至9月25日晚間23:59，另因非全職模型職人，修復期間較長還請見諒！」貼文讓不少網友大讚「同為模型愛好者！給你大推」、「這家店我還不推爆啊！超佛心的」。（編輯：張嘉哲）