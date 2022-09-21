螃蟹怎麼蒸掀廚房內婆媳大戰！老饕說公道話：日本人教的
婚姻生活中，除了小倆口要面對彼此生活習慣的磨合，婆媳問題更是最大難題。尤其每人對於料理的處理方式與哲學大不相同，婆媳若同待在一間廚房，恐怕總是少不了一場硝煙四起的戰爭。就有位媳婦抱怨，自己與婆婆對「怎麼蒸螃蟹」有不同看法，媳婦習慣開殼洗乾淨再蒸，婆婆則是認為這樣料理「螃蟹就不甜了」，媳婦不禁詢問大家怎樣蒸螃蟹才正確？引發熱議。
這位媳婦在臉書社團「爆怨公社」發文，直呼「廚房內真的容不得兩個女人」，透露自己習慣螃蟹要剪腮剪腹部刷洗乾淨再給小孩子吃，但婆婆卻認為外面沖一沖就好，剝開殼就不甜了，直接燒一鍋水，放上蒸架，活蟹丟下去開蒸。媳婦忍不住質疑，「蟹胃蟹腮因為有泥沙，會有一定的細菌跟微生物，就不能清乾淨再蒸嗎？蒸起來的螃蟹都斷腳，安捏比較甜是嘛？」
文章一出掀起討論，網友也分成兩派看法，對於婆媳的料理方式各有支持者。認為婆婆蒸法正確的網友紛紛留言回覆說，「我是你婆婆那派的耶，我超怕我的膏流走」、「開殼再蒸的螃蟹直接扣41分」、「妳看過大閘蟹挖開蒸嗎」、「這次站婆婆那邊」、「第一次聽到開殼蒸的」、「這次婆婆對！日本人好像都是這樣料理」。
認為媳婦蒸法比較衛生健康的網友則表示，「以美味來說，婆婆是對的。以衛生來說，妳是對的」、「選你正解」、「我也剝殼派的欸，螃蟹很寒，胃囊都要清一下」、「我都把殼剝開，洗乾淨去腮再蒸，我認為比較健康」、「要給孩子吃的，真的還是安全ㄧ點比較好」。（編輯：倪浩軒）