身分證「中1碼」老先覺火鍋加菜 「中3碼」送綜合海鮮盤
火鍋的季節來了！身分證優惠也跟著來寵客，9/23～10/14平價小火鍋「老先覺」聯手滷味潮牌「潮味決」回饋Line好友，於指定門市消費達指定門檻，祭出身分證優惠三重送，對中「1、2」任1碼、對中2碼「1、2」、對中3碼「1、2、3」，不只有機會獲得王子麵、時蔬、或熊貓豆腐加菜，最划算好康祭出套餐第二份6折優惠，還有綜合海鮮盤請大家吃。
平價小火鍋「老先覺」聯手滷味潮牌「潮味決」回饋Line好友，於9/23～10/14推出三重身分證優惠。老先覺身份證對中「1、2」任1碼，點購鍋品（需含主餐）即贈「王子麵」乙份；對中2碼「1、2」，點購鍋品（需含主餐）即贈「超值配」乙份（恕不與其他門市優惠併用）；對中3碼「1、2、3」，消費兩份鍋品（都需含主餐）即贈「綜合海鮮盤」乙份。
潮味決身份證對中「1、2」任1碼，消費套餐或單點滿150元，即贈「時蔬」乙份；對中2碼「1、2」，消費套餐或單點滿150元，即贈「飲品」或「熊貓豆腐」乙份；對中3碼「1、2、3」，消費「套餐第二份6折」（價低者計）。
提醒大家身分證優惠活動限內用與外帶使用，透過LINE點餐與外送服務，就無法享有優惠喔。老先覺與潮味決參與優惠活動的店家名單，可至品牌活動官網與臉書粉絲團查閱。
另外，王品集團「尬鍋」慶祝插旗桃園，開設中壢元化店祭出開幕優惠，中壢鄉親於10/15前，憑中壢SOGO消費滿千元發票、威尼斯影城票根或桃園市民卡，即可享周一至周四，平日用餐9折優惠。而且「尬鍋」全台三店也同步推出同慶活動，10/6前邀請3位好友加入尬鍋官方LINE帳號，週週抽1名贈送2,000元開鍋金。