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拿坡里太佛！「4棒腿＋4腿排」299元　整桶都雞腿1塊37元

▲為慶祝拿坡里炸雞專賣店滿3歲，再度祭出「雞腿二重奏」優惠，即日起至10/3(一)，整桶都是腿的「4棒腿＋4腿排」只要299元！折扣後一塊炸雞只要37元。（圖／業者提供）
▲為慶祝拿坡里炸雞專賣店滿3歲，再度祭出「雞腿二重奏」優惠，即日起至10/3(一)，整桶都是腿的「4棒腿＋4腿排」只要299元！折扣後一塊炸雞只要37元。（圖／業者提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-09-22 19:56:27

拿坡里太佛了！才剛推出6塊炸雞239元、大披薩也只要239元優惠寵客。為慶祝拿坡里炸雞專賣店滿3歲，再度祭出「雞腿二重奏」優惠，即日起整桶都是腿的「4棒腿＋4腿排」竟然只要299元！而且在拿坡里披薩／炸雞店及拿坡里炸雞專賣店兩邊都有販售，折扣後一塊炸雞只要37元，優惠可以一路吃到10/3(一)，炸雞控們手刀開吃啦。

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被大眾認為「炸雞才是本體」的拿坡里，招牌炸雞不只鮮嫩又多汁，還配上經典酥炸外皮，讓人一口接一口。昨天才剛結束6塊炸雞239元、大披薩也只要239元的瘋狂優惠活動。今（22）日再度被《NOWnews今日新聞》挖出最新炸雞優惠。

到底有沒有看錯？萬物皆漲的今年，拿坡里還大方推出優惠一波波。稍早下午，拿坡里官方粉專無預警再度祭出「雞腿二重奏」優惠，整桶都是炸雞腿「4隻棒腿＋4塊腿排」，限時特價只要299元（原價416元），當場現省117元！折扣後換算下來，一塊炸雞只要37元，實在太佛心啦！

「雞腿二重奏」限時優惠「4隻棒腿＋4塊腿排」破盤價299元，從即日起開跑至10/3都可享用。而且這次難得在拿坡里披薩／炸雞店及拿坡里炸雞專賣店兩邊都有販售，全台總共132間門市通通買得到優惠，大家可要把握時間爽嗑炸雞啦。

另外，炸雞控還可以關注麥當勞深夜食堂優惠第二彈，大家最喜歡的「雞塊買10送10」、或「中杯經典那堤買1送1」好康只到9/27，每天晚間22點至凌晨3點，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿33元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「FREE」，即可開吃優惠。

▲跟漢堡王買1送1拚了！拿坡里炸雞專賣店推出特價義式雞腿桶搭配「買8送8」優惠，現賺167元，而且整個暑假可以吃到8月底。（圖／翻攝自拿坡里官網）
▲拿坡里整桶都是腿的「雞腿二重奏」，「4棒腿＋4腿排」竟然只要299元（原價416元），當場現省117元。（圖／翻攝自拿坡里官網）

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