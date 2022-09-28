教師節超狂優惠！買「堆高機」現折9280元 網友笑翻朝聖
928教師節就是今（28）日，不少速食、美食餐廳紛紛推出「買一送一」、「結帳85折」優惠慰勞辛苦的老師，也開放所有消費者可以抽獎享好康。然而教師節超狂優惠，莫過於買「堆高機」現折9280元！台灣本土品牌「台勵福堆高機」，自去年母親節喊出「買堆高機送媽媽」的創意行銷口號後，圈粉網友並引發熱烈迴響；今年教師節再度祭出優惠活動，搭配粉專小編「黃同學」的幽默對話，吸引不少網友朝聖。《NOWnews今日新聞》記者電訪黃同學本人，身為品牌業務並代為管理粉專的他，坦言受到網路關注連老闆也與有榮焉，雖然沒有因此加薪，「但很開心獲得滿滿成就感」，還透露不少粉絲會幫忙媒合朋友來購買，甚至每逢節日便督促他記得推出優惠，讓他受寵若驚。
本土品牌「台勵福堆高機」主打台灣生產製造的堆高機，業務黃先生不只負責銷售，平時還經營自家官方粉專、擔任小編一職，深感重機械界的活動通常較死板，便突發奇想思考如何創意行銷。去年母親節首度嘗試「買堆高機送媽媽 保證孝心100％」，還將霸氣豪邁的堆高機，搭配夢幻粉紅色製作成促銷DM放上粉專，沒想到迴響超級好，還因此受電視台訪問。適逢教師節小編化身黃同學，推出買「堆高機」現折9280元的教師節超狂優惠，再度引發關注。
黃先生透露，不少網友對廣告便過目不忘還成為粉絲，不只跟他保持聯絡、還會幫忙介紹客戶或有購買需求的朋友。黃先生估算，因為創意行銷廣告而接下的訂單，應該已經接近上百台。最令他印象深刻的，曾有使用堆高機作業的網友，去年某日深夜因機器突然毀損，還困在半路上就急著聯繫他下單，擔心影響客戶工期的黃先生也火速幫忙聯繫工廠調度機器，用最快的速度接軌交貨，成為他最有記憶點的服務。
甚至去年母親節促銷資訊曝光後，還有媽媽真的來電詢問「到底為什麼媽媽需要堆高機？」雖然對方沒有購買需求，但追根究柢的精神也讓他收穫一個好朋友。黃先生透露，其實後來也有不少同行和相關業者，模仿起他的趣味行銷；對於圈粉網友並引發熱烈迴響，連公司老闆也與有榮焉。
黃先生坦言雖然沒有因此加薪，「但很開心獲得滿滿成就感」，甚至現在每逢節日，便有網友及粉絲督促他「記得推出優惠」，成為他激勵自己的力量，陸續推出「金虎年買台勵福Plus系列堆高機，交車加贈油壓拖板車」；還曾以20年不變的具俊曄、大S愛情故事，幽默推出來電折扣優惠，每每一出手便吸引眾多網友爭相朝聖。