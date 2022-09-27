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教師節優惠！丸亀製麵買一送一　「海霸王5品牌」85折起

▲教師節美食優惠來了！丸亀製麵大方提供「烏龍麵買一送一」；海霸王享「特價再9折」、十人桌菜竟然只要不到3千元起；打狗霸、前鎮水產等餐廳只要兩人同行消費滿額即享「用餐85折起」優惠。（圖／翻攝自海霸王FB）
▲教師節美食優惠來了！丸亀製麵大方提供「烏龍麵買一送一」；海霸王享「特價再9折」、十人桌菜竟然只要不到3千元起；打狗霸、前鎮水產等餐廳只要兩人同行消費滿額即享「用餐85折起」優惠。（圖／翻攝自海霸王FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-09-27 10:53:23

教師節就是明（28）日，老師們就從今天開始享受美食慰勞一下自己吧，丸亀製麵大方提供「烏龍麵買一送一」，到「海霸王5品牌」用餐超多優惠，海霸王享特價再9折、十人桌菜竟然只要不到3千元起，打狗霸、前鎮水產等餐廳，只要兩人同行消費滿額即享「用餐85折起」優惠。另外速食品牌也祭出好康，包括麥當勞抽「買1送1」、摩斯漢堡結帳金額打9折等，折扣吃不完。

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丸亀製麵：烏龍麵買一送一
丸亀製麵於今27（日）起至9/29(四)，活動期間到店單點佰元以上烏龍麵，並出示教師證即可贈送「釜揚烏龍麵(中)」兌換券一張（價值69元）。提醒大家，每證限兌換一張，優惠限下次內用使用喔。

海霸王：特價再9折、十人桌菜2,689元起＋10%
即日起至9/30憑教師證，海霸王四季料理（歡聚／豐收）享特價再9折，十人桌菜最便宜只要2,689元起＋10%，包括圓籠蒸鮮蝦、鳳貝砂鍋雞等澎湃好菜都可以划算品嚐。

甲天下新台菜餐廳：兩人同行滿額享85折＋10%
即日起至9/30憑教師證，至甲天下新台菜餐廳，兩人同行消費滿800元，即享85折＋10%優惠。

魅麗海餐廳：兩人同行滿額享85折＋10%
位於高雄的魅麗海餐廳，主打超值排餐與半自助沙拉吧。即日起至9/30憑教師證，至甲天下新台菜餐廳，兩人同行消費滿800元，即享85折＋10%優惠。

打狗霸：兩人同行滿額享85折
提供日式個人鍋物的打狗霸，即日起至9/30憑教師證，兩人同行消費滿800元，即享85折＋10%優惠。

前鎮水產：兩人同行滿額享85折
主打滿滿海鮮吃到飽的超市火鍋品牌前鎮水產，即日起至9/30憑教師證，兩人同行消費滿800元，即享85折＋10%優惠。

▲丸亀製麵感恩教師節推出「買一送一」優惠。（圖／翻攝自丸亀製麵FB）
▲丸亀製麵感恩教師節推出「買一送一」優惠。（圖／翻攝自丸亀製麵FB）
▲海霸王5品牌推出感恩教師美味回饋。（圖／翻攝自海霸王FB）
▲海霸王5品牌推出感恩教師美味回饋。（圖／翻攝自海霸王FB）

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