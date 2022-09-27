教師節優惠！丸亀製麵買一送一　「海霸王5品牌」85折起

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丸亀製麵於今27（日）起至9/29(四)，活動期間到店單點佰元以上烏龍麵，並出示教師證即可贈送「釜揚烏龍麵(中)」兌換券一張（價值69元）。提醒大家，每證限兌換一張，優惠限下次內用使用喔。
海霸王：特價再9折、十人桌菜2,689元起＋10%
即日起至9/30憑教師證，海霸王四季料理（歡聚／豐收）享特價再9折，十人桌菜最便宜只要2,689元起＋10%，包括圓籠蒸鮮蝦、鳳貝砂鍋雞等澎湃好菜都可以划算品嚐。
甲天下新台菜餐廳：兩人同行滿額享85折＋10%
即日起至9/30憑教師證，至甲天下新台菜餐廳，兩人同行消費滿800元，即享85折＋10%優惠。
魅麗海餐廳：兩人同行滿額享85折＋10%
位於高雄的魅麗海餐廳，主打超值排餐與半自助沙拉吧。即日起至9/30憑教師證，至甲天下新台菜餐廳，兩人同行消費滿800元，即享85折＋10%優惠。
打狗霸：兩人同行滿額享85折
提供日式個人鍋物的打狗霸，即日起至9/30憑教師證，兩人同行消費滿800元，即享85折＋10%優惠。
前鎮水產：兩人同行滿額享85折
主打滿滿海鮮吃到飽的超市火鍋品牌前鎮水產，即日起至9/30憑教師證，兩人同行消費滿800元，即享85折＋10%優惠。