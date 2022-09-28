普橘島歐歐揭一站廚房「爽吃」秘訣！現場撩妹竟靠這味

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過普橘島歐哥的走訪，來到位在台北延吉街「一站廚房」實體店面，可以讓人明顯感受到這裡竟然什麼都賣！菜單內容不同於一般餐廳，標榜「正餐到點心，一站就搞定」的品牌理念。像是歐哥吃得津津有味，帶來滿滿幸福感的「香醇味噌鮭⿂餐盒」，就是出自於「GoodFood健康餐盒」，該品牌以私廚手法烹製，將健康餐盒的定義從無謂的水煮食物中解放；想要來點傳統好味道，也能在菜單上發現「阿肥阿瘦 魯肉飯專賣店」，獨家秘訣就是那黃金密滷汁，征服一票愛好國民美食的饕客嘴，成為許多人中餐的熱門選項。
另外，想吃蔬食也有米其林一星的祥和蔬食旗下品牌「Serenity」，採用多項在地天然食材，運用川式料理手法，搭配各種不同的辛香料，豐富了饕客的味蕾，也賦予大家對蔬食料理的更多想像。而飽餐一頓後，想來杯手搖+下午茶，文青網美推薦飲品「不要對我尖叫」、日賣千顆的人氣車輪餅「一分錢一分貨」，保證能填飽第二個胃！
雖然疫情時代下，大小雲端廚房林立，外送市場膨脹、競爭相當激烈，傳統餐飲及實體店面的餐飲型態受到不少衝擊，轉型的選擇對於業者也是一項艱難的挑戰。但普橘島於2022年起，陸續接洽各界餐飲同路人進行不同形式的商業合作，時常邀請外部廚師及店家進行交流，一同於午餐時段出餐。普橘島島主表示：「品牌合作就像交朋友一樣」，普橘島與異業合作的目的不外乎就是希望有更多的機會。立志打造新型態的餐飲平台，除了擴展廚師團隊外，也將陸續建立強大的供應鏈及更多元的常態性合作！