「500盤」公布11大特別獎！陳耀訓蛋黃酥獲點食成金獎

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獎項二連霸的RAW，靈魂人物江振誠主廚跨足元宇宙結合虛擬與現實，推出以「未來料理」為主軸的Re:define future季節菜單，透過料理體現大地正面臨種種挑戰的現況。
【落地生根獎】林恬耀
來自新加坡的林恬耀，2006年來台至今，已將台灣視為第二個家鄉，料理風格以台灣食材作為料理骨幹，使用新加坡傳統技法雕琢，最後以具現代感的樣貌呈現。
【點食成金獎】紅土鹹蛋黃酥 ∣陳耀訓
比演唱會門票還難搶的陳耀訓紅土鹹蛋黃酥自推出以來，秒殺的速度越來越快。讓「過節吃蛋黃酥」這件事已不僅是流行，儼然是締造了一個「台灣新習俗」。
【經典台味獎】明福台菜海產
明福台菜由高齡超過八十歲阿明師的掌廚，招牌必點的「一品佛跳牆」用料奢華；鮑魚、松茸、銀杏等頂級食材再文火慢燉，湯頭醇厚鮮甜，也將早期台菜大宴的特色保留至今。
【注目新秀獎】易柏翔
濃縮、減壓蒸餾等其他地方沒有的手法萃取食材風味，超脫現代的華麗風格，讓顧客從餐廳氛圍、氣味、音樂到五感全方位的餐酒體驗。
【台味再進化獎】gubami Social
亞洲最佳女主廚陳嵐舒的fusion代表作，拆解重組台式、中式，西方等各式料理風格；熟悉的日常小食，在陳嵐舒的創意揮灑下，最「台」的元素蛻變出全新的樣貌。
【台灣食材獎】Marc L³金璟雞
Marc L³近期話題度極高，主廚廖偉廷使用近70%的台灣當季食材，特別是以全雞為概念創作的「金璟雞」，把雞腿風乾後帶皮乾煎呈現原味；而雞胸則低溫烹調；最後把雞骨和內臟拿來熬醬汁。浪費趨近於零，更提高了風味層次。
【老店傳承獎】鼎泰豐
從賣油小店起家的鼎泰豐已經屹立超過一甲子，如今發展成為台灣最具代表性的國際化餐飲品牌，始終維持穩定著高品質的味道，以及真誠周全的服務，也讓小籠包成為享譽全球的美食。
【將來銀行經典獎】Orchid by Nobu Lee 蘭
Orchid by Nobu Lee 蘭主廚李信男從台灣出發，途經新加坡、紐西蘭、日本、法國與澳洲，薈萃各方文化後端出超越主流的創新詮釋。
【500Young特別獎】Liya朱如茵
台裔女孩朱如茵Liya，在《小小頂級廚師美國版》第八季奪冠時年僅十歲，近期終於疫情趨穩後回到台灣如願見到偶像名廚江振誠，還一起度過了「主廚的一天」。
【500Young領路人獎】江振誠
江振誠主廚則是認為，每件自己喜歡做的事都對自己產生正面影響，Liya多發展料理之外的興趣，在人生的路途上持續嘗試不同的事物是非常好的。因此特地帶領著Liya從台北街頭、早餐店、分享設計和料理哲學以及手把手廚藝教學都傾囊相授。